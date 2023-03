Lyt til artiklen

Tirsdag aften døde den britiske tv-stjerne Paul O'Grady i en alder af 67.

Dødsfaldet var, ifølge hans ægtemand Andre Portasio, uventet, men fredeligt.

Det pludselige dødsfald har vakt sorg i Storbritannien. En sorg, som er nået helt til Buckingham Palace, hvor en god ven af Paul O'Grady bor.

Den afdøde tv-vært var nemlig gode venner med dronningegemalinde Camilla, og i et opslag på den royale families Instagram udtrykker de deres sorg.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Royal Family (@theroyalfamily)

»Dybt berørt over Paul O'Gradys død. Han arbejdede tæt sammen med hendes majestæt til støtte for Battersea, hvilket gav masser af latter og mange logrende minder,« lyder det i opslaget, som også viser et billede af de to og en lille hund sammen.

Battersea er et hjem for hunde og katte, som dronningegemalinde Camilla er protektor for, mens Paul O'Grady var ambassadør.

Til MailOnline satte Paul O'Grady engang ord på de tos venskab.

»Camilla er en virkelig sjove kinde. Du kan virkelig grine med hende, og du føler ikke, at du er til en ceremoni. Jeg får altid et stort kram og et kys af hende, hvilket altid chokerer alle.«