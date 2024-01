Tager du en pose fra Føtex med på indkøb i Brugsen?

Billedet er måske lidt søgt, men på en måde var det, hvad den norske dronning Sonja gjorde mandag, da hun var til modeopvisning i Paris.

Om end i en lidt anden liga og prisklasse.

Sammen med sit 18-årige barnebarn, Leah Isadora Behn, sad dronningen på første række under modehuset Diors opvisning under modeugen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

Den altid stilbevidste majestæt vakte dog opsigt, fordi hun havde valgt at pifte sit Dior-outfit op med en taske fra Chanel.

Især på de sociale medier er det ikke forbigået modebloggernes opmærksomhed, og dronnings Sonjas valg bliver kaldt 'dristigt.'

Det skriver den norske avis Dagbladet.

»Så rent bortset fra, at Chanel er et af verdens ledende luksusmodehuse, så er det nokså usædvanligt at vælge et andet mærke end det, man er til opvisning for at se. Måske specielt når man sidder på første række,« siger moderedaktør Ida Elise Eide Einarsdóttir til avisen.

Hun tilføjer, at Chanel er Diors ærkerival.

»Når det er sagt, så er dronning Sonja over gennemsnittet optaget af mode, så jeg er sikker på, at hun ved, hvad hun laver.«

En bruger skriver i en kommentar på Instagram:

»Dronning Sonja ser fantastisk ud, men jeg kan ikke tro, at ingen gav hende råd om ikke at bære Chanel til en Dior-opvisning.«