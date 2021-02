Den svenske dronning Silvia er kommet slemt til skade ved en faldulykke.

Det oplyser det svenske kongehus i en pressemeddelelse.

Ulykken skete tidligt mandag morgen, da den 77-årige dronning faldt i sit hjem på Drottningholm Slot.

Hun blev herefter tilset på Danderyd Hospital, hvor der blev konstateret flere brud på hendes højre håndled.

Ifølge det svenske kongehus har hun det godt efter omstændighederne og er igen hjemme på slottet.

Detaljerne om, hvordan dronning Silvia faldt så uheldigt, at hun brækkede håndleddet, er endnu ukendte.

Men til Svenske Damtidning fortæller kommunikationschef i kongehuset Margareta Thorgren, at bruddene skete, da dronning Silvia tog fra med højre hånd.

»Smerterne fik hende til at indse, at hun havde brug for lægehjælp, så hun blev fragtet til Danderyd Hospital med ambulance,« siger hun.

Dronningens højre hånd er nu i gips. Hvor længe vides ikke.

Senest dronning Silvia måtte på hospitalet, var i 2016, da hun oplevede akutsvimmelhed i juledagene og blev indlagt på Karolinska Universitetshospital.

Her lå hun til observation i nogle dage, inden hun fik lov at komme hjem igen.