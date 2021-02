'Jag og dræb din lokale pædofile'

Det er et budskab, som den svenske dronning Silvia ikke kunne stå inde for, og derfor er hun endt i en strid med den tidligere svenske højdespringer-verdensmester Patrik Sjöberg, skriver Svensk Damtidning.

Via salg af trøjer, bukser og mundbind har Patrik Sjöberg indsamlet 10.000 svenske kroner – godt 7.000 danske – som han ønskede at donere til dronning Silvia og hendes organisation World Childhood Foundation, der kæmper for at hjælpe verdens børn mod blandt andet seksuelle overgreb.

Men til 56-årige Patrik Sjöbergs store overraskelse ønskede organisationen ikke at tage imod hans penge, skriver han på Facebook.

Tidligere svensk højdespringer Patrik Sjöberg blev den første i verden til at springe 2,42 meter. Foreløbig er hans rekord fra 1987 kun blevet slået én gang.

Organisationen ønsker nemlig ikke at associeres med sportsstjernens budskaber, som er trykt på det solgte tøj: 'Hunt your local pedophile' og 'Kill your local pedophile' – altså jag og dræb din lokale pædofile.

»Stigmatisering og social ekskludering af pædofile øger snarere end mindsker risikoen for overgreb, og det gør også, at de i højere grad søger ligesindede,« lyder afslaget, som Patrik Sjöberg har delt på Facebook, hvor han samtidig giver udtryk for, at han på ingen måde forstår organisationens ræsonnement.

'Vent lige lidt, arbejder World Childhood Foundation ikke for at hjælpe børnene? Eller arbejder de på at forbedre vilkårene for pædofile?' spørger Patrik Sjöberg.

Han sammenligner i sit Facebook-opslag organisationens logik med at forære bankrøvere en masse penge, så de ikke længere begår bankrøverier, eller at give en biltyv adgang til en parkeringsplads fyldt med ulåste biler.

Til Svensk Damtidning bekræfter World Childhood Foundation, at man har takket nej til den tidligere højdespringers donation, på trods af at man mener, man kæmper den samme sag, som Patrik Sjöberg gør.

»Men hvis det er hensigten, så tror jeg ikke, det er den bedste metode. Det er ikke alene et aggressivt budskab, men det risikerer faktisk at gøre skade, og det er baggrunden for vores beslutning,« siger Paula Guillet de Monthoux, generalsekretær for World Childhood Foundation, om budskabet 'Kill your local pedophile'.

»Ikke alle, der begår overgreb på børn, er pædofile, og hvis det er det eneste, du fokuserer på, så risikerer du at skyde forbi målet og ikke fokusere indsatsen, hvor den er mest nødvendig.«

Dronning Silvia stiftede World Childhood Foundation i 1999, og i organisationen understreger man, at Patrik Sjöberg har gjort en stor indsats i kampen for at stoppe seksuelle overgreb mod børn – skønt man ikke er enig i metoden.

Det svenske kongepar, kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

Højdespringeren er dog færdig med organisationen, fortæller han på Facebook.

'Hvis de vil have, at vi skal ændre vores budskab til 'Giv din lokale pædofile et kram', før de vil tage imod vores donationer, så takker vi nej til at hjælpe Childhood Foundation, for vi har ikke i sinde at blive en af dem, der hjælper pædofile for barnets skyld.'