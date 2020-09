I forsøget på at gøre noget godt for folk med demens er den svenske dronning Silvia endt i en bitter nabostrid, som nu har fået nyt liv.

Det hele startede, da dronningen i 2017 indviede sit hjertebarn SilviaBo – et lejlighedskompleks bestående af seks boliger tiltænkt personer med demens og deres partnere.

SilviaBo blev opført ved Drottningholmsmalmen på Ekerö, men selv om projektet blev hyldet af mange, var naboerne ikke begejstrede.

De mente ikke, at bygningen passede ind i det historiske område og gik til mark- og miljødomstolen med sagen – og her fik de medhold.

I en kommunalplan for Drottningholmsmalmen står det nemlig beskrevet, at områdets unikke karakter fra 1700-tallet skal bevares.

Bygningen blev derfor registreret som det, de på svensk kalder 'svartbygen' – et ulovligt opført bygningsværk – og ingen er nogensinde flyttet ind.

Og det ærgrer dronning Silvia, fortalte hun forleden i en podcast produceret af Alzheimer Life.

»Det er synd, må jeg sige. Det gør mig meget ked af det,« sagde hun.

I podcasten spurgte journalisten direkte, om dronningen var af den opfattelse, at naboernes modvilje skyldtes fordomme om folk med demens. Hun svarede:

»Jeg tænker ofte på det. Jeg tør ikke spørge, for jeg mistænker, at det forholder sig sådan. Jeg synes, det er en meget trættende sag, og jeg synes, det er modbydeligt,« svarede hun blandt andet.

Men den kommentar er ikke faldet i god jord hos naboerne, der overfor Aftonbladet kritiserer majestæten.

»Det er en forbløffende udtalelse. Det har aldrig været et spørgsmål eller en diskussion om omsorg for demente. Det, vi indbyggere har gjort, er for at beskytte området historiske værdier,« forklarer naboen til det svenske medie.