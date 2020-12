Dronning Silvia afslører nu, hvorfor hendes storebror døde tidligere i år.

Walther Sommerlath, som blev 86 år gammel, gik nemlig bort efter at have lidt af Alzheimer i noget tid.

»Det er en forfærdelig sygdom. Det er smertefuldt. Efterhånden forsvinder bevidstheden, man kan ikke få svar, man forstår ikke rigtig noget – men man bliver irritabel,« udtaler den svenske dronning til svenske TV 4 og uddyber:

»Så det var vældig svært at håndtere min brors sygdom. Især de sidste måneder.«

Jeg ved ikke, om jeg har håndteret det endnu

Den 86-årige Walther Sommerlath boede sin sidste tid hos den svenske kongefamilie på Drottningholms slott, som er familiens private hjem.

Her boede den aldrende bror sig sammen med sin søn Patrick og sine to børnebørn Anais og Chloé.

Dronning Silvia siger, at selv om hun kender sygdommen fra tidligere i sit liv og har den som mærkesag, så er det en lidelse, som er svær at have med at gøre for pårørende

I 1997 gik dronningens mor, Alice Sommerlath, bort. Hun havde lidt af Alzheimer i flere år, ligesom hendes søn kom til det efter hende.

Dronning Silvia med sine forældre Alice og Carl August Walther Sommerlath. (Arkivfoto) Foto: MARCUS THIELEN/MAIN-ARCHIV Vis mere Dronning Silvia med sine forældre Alice og Carl August Walther Sommerlath. (Arkivfoto) Foto: MARCUS THIELEN/MAIN-ARCHIV

Alligevel siger dronning Silvia, at det med broren Walther 'var en helt ny' situation, hun skulle håndtere. Hun var meget i tvivl, om hun gjorde det rigtige.

Om hun krævede for meget eller for lidt. Om hun kunne forvente den ene eller den anden reaktion. Hvor han var henne i det?

Dronningen bliver i interviewet spurgt, hvordan hun håndterer sorgen.

»Det er måske for tidligt at sige. Jeg ved ikke, om jeg har håndteret den endnu,« lyder det fra hende.

Foruden Walther havde dronning Silvia en bror, der hed Jörg Sommerlath, som døde i 2006.

Derudover har hun broren Ralf Sommerlath, som stadig lever. Han er i dag 91 år gammel.

Forældrene er den tyske Walther Sommerlath og brasilianske Alice Sommerlath. I starten af sit liv boede dronning Silvia i São Paulo i Brasilien, men da hun blev 14 år rykkede familien til farens hjemland, Tyskland.