Kongelige smykker fortæller ofte en helt særlig historie. Og det var tilsyneladende også det, som dronning Mary forsøgte at fortælle med sit smykkevalg under de to netop overståede statsbesøg.

I hvert fald havde hun valgt to meget bemærkelsesværdige smykker at pynte sig med. Og det var bestemt ikke et tilfældigt valt.

Det fortæller Berlingskes kongehuskommentator Jakob Steen Olsen i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

»Det er sådan limousinen i den kongelige garage af diademer, så derfor var det en understregning af, at hun er dronning nu – at man valgte det,« siger Jakob Steen Olsen om dronning Marys smykkevalg ved statsbesøget i Norge.

Dronning Mary og kong Frederik ved gallamiddagen i Oslo. Foto: Heiko Junge/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Mary og kong Frederik ved gallamiddagen i Oslo. Foto: Heiko Junge/EPA/Ritzau Scanpix

Her havde dronning Mary nemlig været en tur i selveste kronjuvelerne for at vælge et passende diadem.

I Sverige var historien en helt anden. Der havde dronning Mary ikke valgt et smykke fra kronjuvelerne, men til gengæld et andet smykke som et specielt gestus til Sverige.

Lyt med i 'Kongehuset bag kulissen', hvor du 23 minutter inde i programmet kan høre, hvad det var for nogle smykker, som dronning Mary valgte – og den specielle historie bag.

Du kan også høre Jakob Steen Olsen debattere med kommunikationsekspert Anna Thygesen om, hvorfor Kongeparret tilsyneladende ikke ville svare på spørgsmål om deres 20 års bryllupsdag.

Desuden bliver sat fokus på, om det egentlig er passende, at kong Frederik kalder sig en 'ung konge'.

I B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' sætter B.T.s kongehusreporter Silla Bakalus sammen med eksperter hver uge fokus på ugens vigtigste royale historie.