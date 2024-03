Dronning Mary har fået sin første opgave i kalenderen efter tronskiftet – og den giver samtidig en indikation på, hvad der skal ske med Kongehusets midlertidigt ophævede protektioner.

Og det er i så fald et »ekstremt smart« valg af den nye dronning, vurderer Fie West, B.T.s underholdningschef og vært på 'Kongehuset bag kulissen'.

Dronning Mary skal overrække en pris, når hun deltager i den såkaldte Sjældne-dagen i slutningen af februar, og det bliver samtidig hendes første selvstændige opgave som dronning.

Opgaven fremgår nu af kongehusets – ellers ganske tomme – kalender.

Med tronskiftet meldte Kongehuset ud, at alle de kongeliges forskellige protektioner ville blive midlertidigt ophævet.

Ligledes har paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser delt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at dronning Mary deltager i opmærksomhedsdagen for sjældne sygdomme og handicap.

»Vi glæder os til at uddele Sjældne-prisen for femte gang, og er meget stolte af, at det er H.M. Dronning Mary, der skal overrække prisen,« lyder det fra formanden Birthe Holm.

»Ekstremt smart«

Dronning Mary har som kronprinsesse været protektor for organisationen Sjældne Diagnoser, hvor hun i 2008 uddelte den første Sjældne-prisen.

Det skal hun nu gøre igen i år på sin første selvstændige opgave som dronning.



»Dronning Marys deltagelse i Sjældne-dagen kunne godt tyde på, at det bliver en af de protektioner, hun vælger at holde fast i,« vurderer underholdningschef og podcastvært Fie West nu.

Dronning Mary uddelte den første Sjældne-prisen i 2008, da hun som kronprinsesse og protektor markerede Sjældne-dagen.

Med tronskiftet meldte Kongehuset ud, at alle de kongeliges forskellige protektioner ville blive midlertidigt ophævet.

I løbet af nogle måneders tid vil der således blive taget stilling til, hvordan og hvorvidt de forskellige protektioner skal videreføres og fordeles, lød det.

Nu kunne det dog ligne, at Mary også som Dronning har valgt at holde fast i sin protektion hos Sjældne Diagnoser-organisationen, der er en sammenslutning af foreninger, der organiserer borgere berørt af sjældne sygdomme og handicap.

»Det vil også være ekstremt smart af dronning Mary at holde fast i netop den sociale profil, som hun har brugt årevis på at opbygge, og som har været med til at gøre hende populær,« lyder det fra underholdningschef Fie West.

»Vi ved jo også, at hun holder fast i sin rolle i Mary-fonden, så det passer godt sammen,« tilføjer hun til slut.

