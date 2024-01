Et helt særligt smykkesæt pryder ved tronskiftet Danmarks nye dronning, dronning Mary.

Det er nemlig rubinsættet, som hendes ægtemand arvede efter sin mormor, dronning Ingrid.

Et sæt, der trækker tråde tilbage til nogle andre og helt særlige historiske begivenheder.

»Hvis vi går tilbage til begyndelsen, blev det båret første gang til Napoleons kroning i 1804 af Desirée, der var kone til feltmarskal Bernadotte,« siger Peter Kristiansen, der museumsinspektør ved Kongernes samling.

»Han blev senere konge i Sverige, og der tog hans kone sættet med. Derfor kaldes det også Desirée-sættet.«

Hendes oldebarn, der blev gift med den danske konge, fik sættet med til Danmark, da farverne passede til Dannebrog.

Senere fik dronning Ingrid, der dengang var kronprinsesse, det i brudegave.

Hun testamenterede det til daværende kronprins Frederik, så hans fremtidige kone kunne få det.

Foruden at pryde dronning Marys ører, så var der også dele af rubinsættet at finde i hendes hår og i på hendes tøj. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Sættet har ikke blot en helt særlig historisk betydning. Det er også meget kostbart.

»Jeg kan selvfølgelig ikke sætte kroner og øre på, men alene mængden af rubiner og diamanter, gør det meget værdifuldt,« siger Peter Kristiansen.

»Derudover er der også det kulturhistoriske aspekt, som er uvurderligt.«

Sættet indeholder over otte dele, som man kan sætte sammen på kryds og tværs. Dronning Mary har også fået det ændret, siger museumsinspektøren.

Det er muligt at finde billeder, hvor alene øreringene i sættet ser meget anderledes ud, men dronning Mary har både fået sættet ændret en smule, foruden at der er flere dele, der kan sættes fra og på. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

Derudover er der mange af de store sæt, der kan ændres, så man kan bruge det på forskellige måder.

»Det er klart, at dronning Mary vælger at bruge det her sæt i dag, for det er det største og flotteste sæt, hun har,« siger Peter Kristiansen.

Han forklarer, at sættet ikke er en del af kronjuvelerne, som dronning Mary altså først har til rådighed i dag.

»Hvis man skal være helt striks, så er det jo først fra klokken 14.05, at dronning Mary har haft muligheden at bære kronjuvelerne, og det havde jo været besværligt, hvis hun ikke kunne tage dem på hjemmefra,« siger Peter Kristiansen.

Dronning Mary har båret sættet adskillige gange blandt andet ved gallamiddage, på officielle billeder og nytårstaffel.

Man ved ikke præcist, hvem der står bag sættet, men det er lavet i Paris i starten af 1800-tallet.

»Når det er lavet i Paris i den periode, så er det typisk topkvalitet,« siger museumsinspektør Peter Kristiansen.

