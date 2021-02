Det er sikkert ikke alle danskere, som umiddelbart ved, hvem der gemmer sig bag navnet Ingahild Grathmer.

Heller ikke, selvom kunstmaleren er et af de mest fotograferede og omtalte mennesker i det danske land.

Navnet er nemlig et synonym, som dronning Margrethe har brugt, når hun har lavet kunstværker.

Og det var også det navn, som stod på to akvarelmalerier, der blev solgt tirsdag aften på auktionshuset Bruun-Rasmussen. Til langt mere end vurderingsprisen.

Her ses et af Dronningens akvareller. Foto: Foto: Bruun-Rasmussen Vis mere Her ses et af Dronningens akvareller. Foto: Foto: Bruun-Rasmussen

»Det var et jo fint salg, og man skal nok se det som et udtryk for, at der sidder nogen derude, som godt kan lide Dronningens kunst og synes, det er spændende, at det er hende, der står bag,« lyder det fra Niels Raben, der er afdelingsleder for moderne kunst. Han uddyber:

»Og så handler det nok også om den proveniens, som akvarellerne har. For billederne var en gave, som dronningen gav til Erik Fisher, som jo var formand for Statens Kunstfond.«

De to malerier, som Dronningen står bag, blev lavet i starten af 70erne, og de blev af auktionshuset vurderet til at skulle koste 10.000 kroner

Den endelige salgspris røg dog op på hele 42.000 kroner

Dronningens to akvareller gik for den nette sum af 42.000 kr. Foto: Foto: Bruun-Rasmussen Vis mere Dronningens to akvareller gik for den nette sum af 42.000 kr. Foto: Foto: Bruun-Rasmussen

»Det er jo en fin pris, og der var også flere, der bød på akvarellerne, og i vores verden er den ikke meget længere« siger Niels Raben.

Det er ukendt, hvem der har købt malerierne.

Niels Raben siger, at han ikke vil gøre sig til dommer over, om konkret kunst er godt eller skidt, da det er en subjektiv holdning.

»Vi tager billeder ind til udbud, fordi vi vurderer, at det er en vis kvalitet, og så fordi, billederne har den proveniens, de har,« lyder det dog fra ham.

Afdelingslederen siger, at når salgsprisen lander et stykke over vurderingsprisen, så er det markedet, der har talt. Noget, Niels Raben respekterer, og han er tilfreds med det salg, som Bruun-Rasmussen har faciliteret.

Dronning Margrethes kunstnernavn Ingahild Grathmer er tidligere flere gange nævnt i forbindelse med, at hun sendte illustrationer til Tolkiens 'Ringenes Herre'.

Illustrationer, som faktisk endte med at blive trykt i en dansk udgave af de berømte bøger.