Dronning Margrethe og den svenske kong Carl Gustafs fælles elefant er tirsdag død efter kort tids sygdom.

Fredag opdagede personale i den svenske dyrepark Kolmården, at Prince, som elefanten hed, var begyndt at have det dårligt, og trods et ihærdigt forsøg på at få ham på benene igen, sov han fredag stille ind.

Det oplyser den zoologiske have ifølge Aftonbladet i en pressemeddelelse.

Prince kom verden i marts sidste år som unge af kong Carl Gustafs hunelefant Bua og dronning Margrethes hanelefant Tonsak. Elefanterne havde de to monarker fået af den nu afdøde thailandske kong Bhumibol Adulyadej.

Tonsak var en af to elefanter, der blev doneret til Zoologisk Have i København i 2001 i anledning af det danske regentpars besøg i Thailand samme år. I 2015 flyttede Tonsak til Kolmården, hvor Sveriges kong Carl Gustafs elefant Bua i forvejen havde boet i et år.

Grundet sit fædrene ophav er Prince i princippet ejet af både den svenske og den danske monark. Kort efter fødslen blev det dog slået fast, at han skulle blive boende i Sverige, og at den svenske konge ville være hans officielle ejer.

Dengang udtalte en glædestrålende kong Carl Gustaf, at han 'som morfar' glædede sig til at tage familien med i Kolmården for at hilse på den lille ny.

Det er endnu uklart, hvad den knap toårige elefant døde af. Kolmården afventer fortsat dyrlægernes testresultater, lyder det i en pressemeddelelse, hvor dyreparken udtrykker glæde over den korte tid, de trods alt nåede at få med Prince.

Dronning Margrethe fodrer en af de elefanter, som i 2001 blev overdraget til Zoologisk Have af den thailandske konge. Foto: THORKILD AMDI Vis mere Dronning Margrethe fodrer en af de elefanter, som i 2001 blev overdraget til Zoologisk Have af den thailandske konge. Foto: THORKILD AMDI

»Lige siden, han kom til verden, har Prince været elsket. Han har givet os alle stor glæde – ikke kun os, der arbejder i Kolmården, men alle vores gæster. Det er en stor sorg for elefantflokken, alle dyrepasserne som har taget sig af ham siden fødslen og for alle os, der har oplevet hans skønne personlighed i Kolmården.«

Prince efterlader sig, foruden sine forældre Tonsak og Bua, hunelefanten Saonoi, der også var en gave fra Thailand, og sin otteårige halvbror Namsai.