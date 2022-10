Lyt til artiklen

Det har vakt opsigt helt om på den anden side af kloden og skabt splid i den kongelige familie.

Men har det påvirket danskernes syn på dronning Margrethe, at hun fra årsskiftet fratager prins Joachims fire børn deres royale titler?

Både og, viser det sig. For beslutningen har i hvertfald formået at skille vandene, viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

»Men for det første, så har majoriteten ikke ændret deres syn på dronningen. Og det passer jo egentligt meget godt med det, man har set i den sag: At hoveddelen af danskerne synes, det er i orden,« forklarer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Prins Joachims børn prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik vil fremover være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachims børn prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik vil fremover være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt

Men selvom 56 % ikke har ladet sig påvirke af fratagelsen af prins Joachims børns royale titler, så er der stadig hele 17 % af danskerne, som ser mere negativt på dronningen efter hendes beslutning og det dramatiske efterspil, den affødte.

»Det er trods alt også en stor andel mennesker,« indvender Jacob Heinel Jensen.

»Og man skal passe på, fordi lige så snart facaden krakelerer, så er det ikke sikkert, at man kan stoppe det igen, eller om det viser sig kun at være begyndelsen. For det er i hvert fald ikke til dronningens fordel, at hun fremstilles som isdronning.«

'Isdronning' er nemlig et mærkat, som særligt de udenlandske medier har sat på dronning Margrethe efter nyheden om, at hun fratager halvdelen af sine børnebørn deres royale titler.

SÅDAN HAR VI SPURGT YouGov har på vegne af B.T. stillet 1271 danskere følgende spørgsmål: Hvordan har Dronning Margrethes beslutning om fra 1. januar 2023 at fjerne prinse- og prinsessetitlerne fra prins Joachims børn alt taget i betragtning påvirket dit syn på på dronningen? Resultaterne fordelte sig som følgende: Det er blevet meget mere negativt: 4 % Det er blevet mere negativt: 13 % Det er hverken blevet mere positivt eller negativt: 56 % Det er blevet mere positivt: 12 % Det er blevet meget mere positivt: 10 % Ved ikke: 5%

Samtidig er det heller ikke første gang, at det danske kongehus får hængt deres beskidte vasketøj offentligt til tørre.

Senest handlede det om kronprinsparrets børns forhold til den skandaleramte kostskole Herlufsholm, hvor man efter megen kritik endte med at trække prins Christian og prinsesse Isabella fra skolen, som fik dokumenteret en kultur med mobning, overgreb og krænkelser.

Her kostede det ligeledes på populariteten.

»Man begynder at se en mere kritisk tilgang til kongehuset. Der dukker flere og flere kritiske røster op, selv på kongehusets egne sociale medier, og det kan sprede sig som en steppebrand,« påpeger B.T.s royale korrespondent.

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

Men det ændrer ikke ved, at dronning Margrethe og kronprinsparret fortsat er yderst populære i den danske befolkning.

Prins Joachim og prinsesse Marie derimod scorer ofte væsentligt lavere i popularitetsmålingerne.

Og det er måske netop også derfor, at hele 22% %i den nye undersøgelse svarer, at de har fået et mere positivt syn på dronning Margrethe efter sagen om hendes børnebørns titler.

»Når det er så tydeligt, hvem der tegner kongehuset i Danmark, så er det også klart, at flest støtter op om A-holdet. Dronningen kan generelt lave meget få fejl i folks øjne. Så det giver god mening, at der er mange, der tager hendes parti, hvis de skal vælge,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

»Det har prins Joachim og prinsesse Marie også godt været bevidste om. At kampen om deres børns titler ville være op ad bakke, netop fordi de er oppe imod så populære figurer.«