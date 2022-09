Lyt til artiklen

Det er ikke kun herhjemme, at dronning Margrethes beslutning har vakt opsigt.

Det har nemlig skabt overskrifter helt om på den anden side af jorden, at prins Joachims fire børn – 23-årige prins Nikolai, 20-årige prins Felix, 13-årige prins Henrik og 10-årige prinsesse Athena – på dronning Margrethes ønske bliver frataget deres royale titler ved årsskiftet.

Nyheden, om at de royale børn snart skal nøjes med at være grever og komtesser, blev først og hurtigt opdaget i vores nabolande.

Ikke mindst har det royale medie Svensk Dam skrevet om »alle skandalerne« i den danske kongefamilie, der ledte op til dronning Margrethes beslutning, som chefredaktøren for det svenske medie beskriver således:

Prins Joachims børn er 'fyret' som kongelige. Foto: Philip Davali Vis mere Prins Joachims børn er 'fyret' som kongelige. Foto: Philip Davali

!Hvilket dødsstød!«

Også i Norge har blandt andre Dagbladet beskrevet, hvordan grevinde Alexandra i B.T. på vegne af sig selv, prins Joachim og prinsesse Marie har forklaret, at de er »uforstående« og »i chok« over, at deres børn skal føle sig »udstødt« ved at få frataget deres identitet med deres kongelige titler.

I franske Point de Vue kaldes det ligefrem en »frarøvelse«.

Ligeledes i Storbritannien har reaktionerne på de fratagne titler været til at føle på.

Eksempelvis beskriver Daily Mail, hvordan dronning Margrethe »har revet titlerne af sine børnebørn«, mens samme ordlyd gengives i The Mirror, der sammenligner situationen med det britiske kongehus, hvor prins Harry og hertuginde Meghan endnu ikke har meldt ud, om deres børn vil benytte deres prinse- og prinsessetitler.

Amerikanerne har heller ikke set sig fri for at grave i det, som B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel har kaldt »en reel krise i Kongehuset«.

Her skriver store magasiner som People og Hello Magazine! om dronning Margrethes efterfølgende kommentar til, at hun har »revet titlerne af sine royale børnebørn«.

Under Forskningens Aften på Nationalmuseet onsdag efter udmeldingen forsvarede dronning Margrethe nemlig beslutningen med, at det var for hendes børnebørns skyld, da hun efter længere overvejelse fandt det »godt for dem i deres fremtid«.