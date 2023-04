Lyt til artiklen

Efter flere ugers ventetid fik danskerne atter engang et glimt af dronning Margrethe – for første gang, siden hun blev sygemeldt efter sin rygoperation.

Det skete på Fredensborg Slot onsdag aften, hvor Dronningen også holdt en lille tale.

Dronning var på Fredensborg i forbindelse med den årlige residensforlæggelse til Fredensborg Slot, hvor Dronningen bor hvert forår. Her tog de lokale vanen tro mod Majestæten med et fakkeloptog.

Og som traditionen foreskriver kom Dronningen ud ad døren og hilste på de mange fremmødte.

Dronning Margrethe virkede glad. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er dejligt at være herude igen«, lød det fra dronning Margrethe, der virkede ganske veloplagt.

Hun både sad ned og stod op i løbet af seancen, der også indeholdt sang og musik fra fremmødte.

»Tak til borgmesteren for hans venlige velkomstord til mig, og til alle der er kommet herud med sang og med fakler, med sang og musik. Hele vinteren har jeg glædet mig til at være tilbage, og nu er jeg her. Og nu er det ved at være forår for alvor«, lød det videre fra Majestæten.

»Jeg håber, det bliver et smukt forår. At det bliver en dejlig sommer. Og at vi allesammen kan glæde os over de smukke omgivelser her i Nordsjælland. Tak for velkomsten«, lød det til slut fra dronning Margrethe, der dog lød lidt hæs i stemmen.

Det var første gang siden rygoperationen den 22. februar, at dronning Margrethe viste sig for offentligheden.

Ifølge kongehusets kalender har dronningen ikke udført nogen officielle pligter siden slutningen af januar.