Det kommer ikke til at ske!

Det ville sprænge alle former for danske traditioner, hvis dronning Margrethe gjorde det, som svenskernes konge lige har gjort.

Nemlig at udtrykke sig offentligt om, hvorvidt man er enig eller ej med beslutninger truffet af en siddende regering. Det mener historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen.

»Når det drejer sig om kongehuset og dets relation til politik og staten, så har hun kørt en 110 procent loyal linje. Det ville være helt utænkeligt og grænseoverskridende, hvis hun gjorde som i Sverige.«

Dronning Margrethe holdt en tale til befolkningen under corona.

»Jeg mindes ikke, at hun har gjort noget i den stil.«

Sebastian Olden-Jørgensen udtaler sig i kølvandet på den svenske konges udtalelse torsdag. Over for SVT udtrykker kong Carl Gustaf kritik af den svenske regerings håndtering af coronasituationen.

»Jeg ser det, som om vi er mislykkedes. Vi har et stort antal, der er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider under.«

»Det svenske folk har lidt kolossalt under svære forhold. Ikke at kunne tage afsked med sine familiemedlemmer … jeg tror, det er en tung og traumatisk oplevelse ikke at kunne tage en varm afsked,« siger kongen til SVT.

Den kritik, hun indimellem er kommet med, det har været en kritik af os som befolkning Sebastian Olden-Jørgensen

En udtalelse, der ligger langt fra, hvad en monark skal og bør sige, siger svenske eksperter. Sebastian Olden-Jørgensen kalder det selv bemærkelsesværdigt og forklarer to årsager til, at vores egen dronning aldrig vil gøre det samme.

»Det ville bryde med det danske dogme. Når det danske kongehus kommer med politiske meldinger, er de helt konsensusorienterede og alment udtryk uden dagpolitisk brod.«

»For det andet er der ingen, der forventer, at hun gør det. Det ville bryde med traditionen i hendes eget og hendes fars regentliv. Derfor er det svært at tro på, at hun pludselig skulle begynde på det.«

Det er ikke, fordi Dronningen ikke kommer med stikpiller i ny og næ. Men når hun gør det, er der én markant forskel sammenlignet med kong Carl Gustaf.

Dronning Margrethe med mundbind.

»Den kritik, hun indimellem er kommet med, det har været en kritik af os som befolkning. Hun har før sagt, at vi skal tale pænere til indvandrere. Hun har også sagt den modsatte: 'Hvis man bor her, skal man opføre sig ordentligt'.«

»Og under corona gav hun en opfordring til unge om, at de skal tage hensyn og acceptere færre sociale kontakter.«

Kong Carl Gustaf har før givet en lignende opsang til en siddende regering.

Således kom han med kritik af den daværende svenske regerings manglende reaktion oven på tsunamien i Det Indiske Ocean i december 2004.

I et interview med et andet svensk medie sagde kongen, at det var bedre at gøre lidt end slet ikke at gøre noget – og sendte dermed en kraftig stikpille til daværende statsminister i Sverige Göran Persson.

Den svenske befolkning hørte nemlig ikke fra deres statsminister i dagene efter tsunamien – selv om mere end 500 svenskere døde i katastrofen.

Med det in mente giver kong Carl Gustafs seneste opsang mere mening, mener Olden-Jørgensen.

»I forhold til Sverige, så skal man huske, at corona er en exceptionel situation. Dér gør og siger folk også exceptionelle ting. Og når det nu faktisk ligger i forlængelse af noget, han har gjort før, så er det måske ikke så overraskende. Men det er stadig bemærkelsesværdigt.«