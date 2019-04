Dronning Margrethe har altid haft et tæt forhold til de nordiske lande og er også protektor for Foreningen Norden.

Der er dog en særlig ting, der irriterer Dronningen grænseløst, når det kommer til forholdet til vores nordiske naboer, afslørede hun for nylig.

Mandag fejrede man det nordiske fællesskab med showet 'Dejlig er Norden' i DR Koncerthuset, og i den forbindelse har dronning Margrethe givet et interview til DR-journalist Tine Gøtzsche.

Her snakker de to netop om Norden, Dronningens forhold til de forskellige nordiske lande - og én særlig ting, der altså driver vores regent til vanvid.

Hun forstår nemlig ikke, hvorfor nordiske unge ikke taler sammen på vores oprindelige sprog i stedet for engelsk.

»Der er jo mange unge mennesker i dag, som siger, de har svært ved at forstå svensk og norsk, og man ser unge skandinaver tale engelsk med hinanden,« siger Tine Gøtzsche.

Og Dronningens reaktion falder prompte:

»Ja, det driver mig til vanvid. Jeg synes, det er så forkert, men problemet ligger selvfølgelig i, at de ikke har haft så meget svensk og norsk i skolen, som vi havde,« siger Dronningen i interviewet, som det danske kongehus har delt på sin Facebook-side.

Dronning Margrethe forklarer også, at hun takket være sin svenske mor lærte svensk helt tidligt.

Det var der behov for, da dronning Margrethes kusiner ikke kunne forstå dansk, og de unge piger havde et stort behov for at tale sammen.

Hun erkender samtidig, at hun ikke taler norsk, men dog forstår sproget flydende.

Den danske dronning står dog ikke alene med holdningen om, at vi bør tale vores nordiske sprog i stedet for engelsk med hinanden.

I slutningen af marts var 'skuespillerdronningen' Ghita Nørby i Oslo i anledning af Foreningen Nordens 100-års jubilæum.

Her læste den 84-årige skuespiller H.C. Andersen-digte op, men hun fik også fortalt, hvad hun mener om unge nordmænd, der taler engelsk med danskere.

NRK kunne nemlig præsentere Ghita Nørby for en ny undersøgelse, der viser, at hver tredje nordmand taler engelsk med danskere.

»Jeg synes, det er så synd. Vi forstår jo hinanden, og hvis vi gør os lidt umage, kan vi da forstå, hvad vi siger. Hvorfor skulle vi dog tale engelsk? Vi har da vores skandinaviske sprog, selvfølgelig skal vi da bruge dem,« sagde Ghita Nørby dengang til NRK.