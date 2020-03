Dronning Margrethe taler til befolkningen klokken 20:00.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelse.

'Hendes Majestæt Dronningen vil i aften tale til hele befolkningen fra Fredensborg Slot om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Talen vises kl. 20.00 på DR og TV 2,' lyder det.

Af pressemeddelelsen fremgår det desuden, at Dronningens tale optages på forhånd tirsdag eftermidag.

I sidste uge valgte Dronningen af aflyse alle aktiviteter i forbindelse med sin kommende 80 års fødselsdag i april som konsekvens af konsekvens af den igangværende coronavirus, der spreder sig i hele verden.

Der var ellers planlagt en storstilet fejring over flere dage med gallamiddage, karettur gennem Københavns gader og den traditionsrige vinken på balkonen - men det er altså nu aflyst.

I en pressemeddelelse forholdte landets Dronning sig samtidig til den situation, Danmark står i lige nu.

'Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor'.

'Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden,' lød det i pressemeddelelsen.

Der blev samtidig sendt en 'dybfølt' tak til det danske sundhedspersonale og andre, der hjælper danskerne midt i en svær tid.

Dronningen kom torsdag hjem fra skiferie i Norge og har siden haft residens på Fredensborg Slot, hvor talen tirsdag aften også sendes fra.

»Dronningen har residens på Fredensborg Slot og har aflyst alle udadvendte aktiviteter i de kommende uger. Dronningen følger naturligvis også selv de råd og anbefalinger, som myndighederne anbefaler,« sagde kommunikationschef Lene Balleby til B.T. fredag.