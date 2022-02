Dronning Margrethe er kommet godt igennem smitten med covid-19.

Det oplyser Kongehuset, der også meddeler, at Dronningen derved kan ophæve sin isolation.

'Efter at have haft et mildt forløb med covid-19, har en læge i dag vurderet, at Hendes Majestæt Dronningen kan ophæve sin isolation,' lyder meldingen fra Kongehuset på Instagram.

Det var tirsdag, at Kongehuset meddelte, at Danmarks 81-årige monark var blevet testet positiv for corona.

Dengang lød meldingen, at Dronningen, der tidligere har fortalt, at hun er blevet vaccineret tre gange mod corona, kun havde milde symptomer.

Dog medførte den positive test, at hun måtte lave om på sine ferieplaner og aflyse den vinterferie i Norge, som hun ellers skulle have påbegyndt tirsdag. I stedet måtte hun blive hjemme i Christian IXs Palæ på Amalienborg.

Det er ikke første gang, Kongehuset er ramt af corona. Også kronprinsesse Mary og prins Christian har været smittede i henholdsvis december sidste år og december 2020.

Den britiske tronarving prins Charles har også for tiden corona – for anden gang.

Om ophævningen af isolationen betyder, at dronning Margrethe alligevel kan komme på vinterferie, forlyder der ingen meldinger om.