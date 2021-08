Det ligner et ganske almindeligt feriebillede fra Château de Cayx, som Kongehuset søndag delte på Instagram.

Men der er meget mere symbolik i billedet af dronning Margrethe, prins Joachim, prins Henrik og prinsesse Athena, end det blotte øje kan se.

Sådan lyder det fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Der sker mange ting på det her billede. Det mest opsigtsvækkende er selvfølgelig, at prins Joachim er på ferie alene med børnene og dronning Margrethe på Cayx. Jeg kan ikke huske, om det nogensinde er sket før, men så er det i hvert fald ikke i nyere tid. Det er ganske usædvanligt,« forklarer han.

Der kan dog være en god grund til, at mor og søn holder ferie sammen.

»Det sidste år er der sket sindssygt meget med prins Joachim. For præcis et år siden fik han en blodprop, han har været enormt lidt i Danmark det seneste år, og så lavede han i foråret interviewet med det franske magasin Point de Vue, hvor han får sagt, at han er utilfreds med sin rolle i det danske kongehus, og at han føler den samme utilfredshed som sin far.«

For B.T.s royale korrespondent er det lysende klart, at når man er alene med sin mor på Cayx på den måde, som prins Joachim er nu, er det en mulighed for at tale med Dronningen om de ting, han er utilfreds med. Såfremt han altså er utilfreds. Det er det store spørgsmål, der blafrer i vinden.

Denne blafren skyldes, at prins Joachim ikke haft lyst til at uddybe den kritik, han rejste, så spørgsmålet er nu, om han har lyst til at gøre det over for sin mor.

Hvis han gør det, tror B.T.s royale korrespondent på, at prins Joachim måske kan få svar på, hvad hans fremtid i det danske kongehus er.

»Det virker til, at prins Joachim er en smule uafklaret omkring sin rolle, og det kan være, at Dronningen kan hjælpe. Det er jo i sidste ende hende, der bestemmer.«

Så det er både en ferie og en royal MUS-samtale, der finder sted på Château de Cayx?

»Haha, ja, det kan man måske godt kalde det.«

Det er bestemt heller ikke tilfældigt, at Kongehuset vælger at dele dette billede med offentligheden, mener Jacob Heinel Jensen. Det handler også om at sende et signal.

»Vi skal huske, at når Kongehuset holder ferie, plejer det altid at lyde, at det er privat, men i den seneste tid har man valgt at bruge disse private sammenkomster til at sende et signal til befolkningen. Vi så det, da kronprins Frederik tog til Cayx og besøgte prins Joachim sidste år. Det var en måde at fortælle, at Kronprinsen støttede prins Joachim i tiden efter blodproppen. Og så det her. Når prins Joachim står der med dronning Margrethe cementerer man, at prins Joachim er en del af kongefamilien. Man forsøger at aflive rygter,« siger Jacob Heinel Jensen.

Han hæfter sig også ved, at prinsesse Marie er blevet i Danmark for at arbejde. De kommende dage har hun travlt.

»Det er også interessant, at prinsesse Marie ikke er med. Hun arbejder på livet løs i Danmark. Det kan godt være, at danskerne ikke længere mener, at prins Joachim skal have apanage, men prinsesse Marie prøver at vise, at parret stadig arbejder for Kongehuset. Det er nok også et meget klogt træk af hende,« siger Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Jeg ved, at prinsesse Marie går utrolig meget op i sine protektioner og sit arbejde. Hun har ikke rigtig fundet ud af, hvad hun skal lave i Paris for fremtiden, og derfor tror jeg, at hun har prioriteret sit arbejde i Danmark frem for at holde ferie på Cayx,« siger han.

I 2020 sagde Prinsessen til Se og Hør, at hun synes, det havde været udfordrende at skulle støtte sin mand og passe deres børn, da de flyttede til Paris.

»Hun mangler mening med sit arbejdsliv, og det får hun lige nu i Danmark. Prinsesse Marie havde en karriere, inden hun blev kongelig, og jeg tror virkelig, hun savner at arbejde,« siger Jacob Heinel Jensen.