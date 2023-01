Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ekskong Konstantins begravelse får på mandag dansk deltagelse.

Kongehusets pressetjeneste oplyser til DR, at dronning Margrethe, kronprins Frederik og prinsesse Beneditke alle deltager ved ekskongens begravelse i Mitropolis-katedralen i Athen.

Mens de er til begravelse, er kronprinsesse Mary rigsforstander hjemme i Danmark.

Tirsdag aften kom det frem, at den tidligere græske konge var død 82 år gammel, efter at han i weekenden blev indlagt på et hospital i Grækenland.

Begravelsen vil mod familiens ønske blive af pritvat karakter.

Den tidligere konges familie havde ellers ønsket en begravelse, der var en statsmand værdig, men det ville den græske regering ikke støtte op om.

Læs mere om begravelsen HER.

Konstantin var konge i Grækenland fra 1964 til 1967 og var gift med dronning Margrethes lillesøster, dronning Anne-Marie.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':