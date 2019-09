Dronning Margrethe har mange evner - men at være farmor er ikke én af dem. Det erkender hun i et stort interview med den svenske avis Kvällsposten.

»Jeg er absolut ikke verdens bedste farmor,« siger hun i interviewet, der bliver foretaget af avisens chefredaktør.

Interviewet foregår på svensk. Et sprog som dronningen ifølge avisen taler flydende, omend med en gammeldags dialekt.

Det skyldes, at Margrethe er i tæt familie med det svenske kongehus. Dronningens mor, dronning Ingrid, var søster med de svenske prinser Gustaf Adolf, Bertil, Sigvard og Carl Johan.

Derfor er dronning Margrethe kusine til den svenske kong Carl Gustaf.

Dronning Margrethe har i alt otte børnebørn. Fem drenge og tre piger. Den yngste er prinsesse Athena på syv, den ældste er prins Nikolaj på 20.

Men det med at være en hyggelig bedstemor, er ikke noget den snart 80 år gamle regent, går specielt højt op i.

»Jeg er deres eneste farmor, men det bliver ikke bedre end det,« siger hun.

På spørgsmålet om, hvordan dronningen gerne ville være som farmor, svarer hun:

»Jeg synes, det er vidunderligt med mor- og farmødre, som omfavner børnene vældig meget. Jeg er ikke så dygtig til det. Jeg er ikke en farmor, som sidder og strikker.«

Det er ikke første gang, at dronningen taler om sine manglende egenskaber som farmor. I 2015 fortalte hun ALT for damerne, at hun ikke får lavet så mange ting med sine børnebørn:

»Mine børnebørn får nok ikke lige så meget tid, som mange andre børnebørn gør. Men jeg glæder mig enormt over dem, det er nogle herlige unger,« siger Dronning Margrethe til ALT for damerne.

Dengang fortalte hun, at hun ikke er særligt tålmodig, og at hendes pædagogiske evner ikke er særligt udtalte:

»Vi har da tegnet somme tider, og det er også mægtigt sjovt, men jeg er ikke nogen særligt god pædagog. Nej, det er jeg altså ikke. Jeg er nemlig ikke i besiddelse af nogen form for engleagtig tålmodighed. Og det kræver det, hvis det virkelig skal blive til noget,« fortæller Dronning Margrethe i interviewet.