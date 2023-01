Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det danske kongehus reagerer nu på dødsfaldet af dronning Anne-Maries mand, ekskong Konstantin.

I et opslag på sociale medier udtrykker dronning Margrethe sin store sorg over tabet af sin svoger.

»Det er med stor sorg, at Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie har modtaget meddelelsen om, at Hans Majestæt Kong Konstantin II af Grækenland er afgået ved døden tirsdag aften.«

Det danske kongehus sender en direkte hilsen til søsteren og den græske familie.

»Den kongelige families tanker går i denne stund til Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie og hele den græske familie.«

Kongehuset oplyser også, at man i dag vil flage på halv stang fra Amalienborg.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Tidligere onsdag har CNN meldt ud, at ekskong Konstantin vil blive begravet som privatperson i Grækenland og dermed ikke får en statsbegravelse.

Begravelsen vil finde sted ved paladset i Tatoi, hvor den græske kongefamilie boede i flere generationer. Her er også ekskongens forfædre begravet, og ekskongen har tidligere fortalt, at stedet havde stor betydning for ham.

Kultur- og sportsminister Lina Mendoni forventes at repræsentere regeringen ved begravelsen.

Det er desuden blevet besluttet, at alle procedurerne i protokollen for de embedsmænd fra udlandet, der skal deltage i begravelsen, vil blive overholdt.

Danmarks dronning Margrethe og hendes græske svoger, eks-Kong Konstantin, udveksler bemærkninger under det store hesteshow på Christiansborg Ridebane søndag d. 2. maj 2004 i anledning af prinsesse Benediktes 60-års fødselsdag. Foto: Keld Navntoft Vis mere Danmarks dronning Margrethe og hendes græske svoger, eks-Kong Konstantin, udveksler bemærkninger under det store hesteshow på Christiansborg Ridebane søndag d. 2. maj 2004 i anledning af prinsesse Benediktes 60-års fødselsdag. Foto: Keld Navntoft

Kongen døde efter flere dages ophold på hospitalet, efter han blev indlagt med et slagtilfælde i sidste uge.

Han har siden 1964 været gift med dronning Margrethes lillesøster dronning Anne-Marie.

Sammen fik de fem børn.

Du kan læse hele nekrologen om ekskongen her.