Der er velkendt, at de kongelige som regel er lidt mere tildækkede end de fleste andre og ofte også lidt mere varsomme med at vise kroppen frem.

Men de skal også passe på, hvad farve deres tøj er. I hvert fald er det faldet flere udenlandske medier for brystet, at dronning Margrethe for nylig bar en lidt for afslørende kjole, der bringer minder frem af et ikonisk billede af prinsesse Diana.

Kjolen, der var hvid, bar Dronningen søndag ved fejringen af 101-året for genforeningen af Sønderjylland. Her deltog dronning Margrethe sammen med prins Christian og kronprins Frederik.

Og mens de danske medier primært har skrevet om, hvordan Dronningen havde travlt med at holde styr på sin hat i blæsevejret, så har det svenske medie Svensk Damtidning samt norske Dagbladet sat fokus på noget helt andet – nemlig at Dronningens kjole var gennemsigtigt, da man så hende i modlys.

Det var på disse billeder i modlys, at dronning Margrethes kjole blev lidt gennemsigtig. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Og hvad de fleste måske ville se som smukt og feminint, er knap så velset i kongelige kredse. Man så nemlig konturerne af Dronningens ben.

»Solen lyste rask igennem dronning Margrethes hvide kjole og afslørede tydeligt konturerne af hendes ben,« skriver Svensk Damtidning.

Og derved lavede dronning Margrethe en ’prinsesse Diana’. Det samme skete nemlig for den britiske prinsesse, før hun blev prinsesse.



Da den unge lady Diana Spencer var begyndt at date prins Charles, tog en fotograf et billede af hende på hendes daværende arbejdsplads i en børnehave, men solen kom frem, mens billedet blev taget, og på billedet kunne man efterfølgende se konturerne af den 19-årige Diana Spencers ben.

Her ses det ikoniske billede af lady Diana Spencer, hvor hendes nederdel blev gennemsigtig. Foto: CHARLES DE LA COURT - CAMERA PRE

»Jeg gjorde det ikke med vilje, det lover jeg. Jeg gjorde det ikke for at gøre hende flov, men det var sådan et godt billedet, så jeg kunne ikke lade være med at offentliggøre det,« har fotografen Arthur Edwards efterfølgende fortalt til Today.com om det ikonisk billede.

Den kommende prinsesse var dog knap så begejstret.

»Jeg vil ikke være kendt som kæresten uden underskørt,« skulle hun ifølge flere medier have sagt til prins Charles, skriver Today.com.

Det kan i øvrigt tilføjes, at kronprinsesse Mary også havnede i et lignende tilfælde, da kronprinsparret gæstede Stockholm og det svenske kronprinspar.

Det var denne buksedragt, som kronprinsesse Mary havde iført sig under et besøg i Stockholm, der blev gennemsigtig ude i solen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Her havde kronprinsesse Mary iført sig en hvid buksedragt, der også blev gennemsigtig i modlys.

Det australske dameblad 9 Honey var helt oppe at ringe over buksedragten, men modeekspert Jim Lyngvild dyssede situationen ned:

»Det eneste, jeg tænkte, var, at tøjet måske var en smule konet, men det, som det australske blad skriver, er noget pjat. Hvis du tager hvidt tøj på, så vil det i modlys blive en smule gennemsigtigt, og det er der ikke noget galt med. En kronprinsesse har også en krop,« sagde han til B.T. dengang.