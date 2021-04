Dronning Margrethe er vild med Storebæltsbroen, hun har engang reddet en bølge af på et surfbræt, hendes franske er blevet lidt rustent, og så har hun en helt særlig holdning til, hvorfor det er vigtigt at sige 'De'.

Det fortalte landets majestæt i et interview med radioprogrammet 'Klog på sprog' på P1, der blev bragt fredag i anledning af hendes 81-års fødselsdag.

Dronningen er kendt for at kunne noget særligt med sproget. Ofte har hun opfundet sine egne metaforer eller imponeret både danske og udenlandske journalister med sine kløgtige og til tider uventede svar.

I radioprogrammet talte værten Adrian Hughes i fredagens udsendelse med Dronningen om hendes forhold til det danske sprog og ord.

Kronprinsesse Margrethe vendte i 1966 hjem fra Sydamerika. Måske var det på den tur, at hun fik prøvet at surfe? Foto: PEDERSEN PEER

Og her viste Dronningen atter en gang, at hun kan noget helt specielt med sproget.

Som da samtalen faldt på, hvordan det var for Dronningen at skulle trække i arbejdstøjet og overtage posten som statsoverhoved, dagen efter at hendes far døde i januar 1972.

»Så står man der, og det var koldt. En januardag. Og det var midt i ungdomsoprørets tid. Og pladsen på Christianborg var sort af mennesker. Jeg havde aldrig forestillet mig, at der ville være så mange mennesker,« fortalte Dronningen i interviewet, der blev optaget mandag.

Hun tilføjede, at det for hende både var en sørgmodig dag, men også en stor ting.

Det franske sprog er blevet lidt rustent efter, at prins Henrik er gået bort. Her ses han med Dronningen under et pressemøde på Chateau de Cayx. Foto: Jeppe Michael Jensen

Dronningen sammenlignede hændelsen med en bølge. At selvom hun var i sorg, så red hun nærmest på en bølge. Og så tog snakken en drejning.

For pludselig kom fødselaren i tanke om, at det føltes som dengang, da hun prøvede et surfbræt i Sydamerika.

»Den fornemmelse af at være på en bølge på surfboardet ind mod stranden. Det var en fantastisk oplevelse. Og den følelse havde jeg der på balkonen,« fortalte dronning Margrethe, der dog tilføjede, at hun ikke selv stod på brættet, men bare lå på det, mens en anden stod på det og styrede det.

Efterfølgende faldt samtalen på Storebæltsbroen, som Dronningen bedyrede, at hun elskede.

Dronning Margrethe og prins Henrik indviede Storebæltsbroen. Foto: SØREN STEFFEN

»Det er den allerflotteste bro,« fortalte dronning Margrethe, der særligt nyder at køre over broen fra sjællandssiden, da man får et 'særligt sus'.

Også Dronningens evner til at tale forskellige sprog blev gennemgået i interviewet. Foruden dansk taler dronning Margrethe flydende engelsk, svensk og fransk.

Sidstnævnte udviklede hun meget, efter at hun mødte prins Henrik. Men efter hans bortgang er sproget blevet lidt rustent, afslørede hun.

»Det kommer ikke bare væltende, som det gjorde i min mands tid, hvor vi talte det dagligt. Der kunne jeg virkelig klare mig på fransk,« fortalte hun.

Dronning Margrethe er kendt for at holde strengt på tiltaleformen 'De' og har flere gange rettet journalister, der har glemt den rette tiltaleform.

I interviewet forklarede Dronningen, at hun godt ved, at 'De' ikke er særligt populært mere. Men der er alligevel en særlig årsag til, at hun holder fast i tiltaleformen:

»For mig er 'du' meget personligt. Det er ikke noget, jeg bruger, hvis ikke jeg er meget tæt på folk,« lød det fra Dronningen, der dog forklarede, at hun er 'dus' med folk, som hun kender godt.

Dronning Margrethe fylder fredag 81 år.