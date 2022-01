Dronning Margrethe får ganske givet mange gaver og hyldester fra nær og fjern i anledning af sit 50 års regeringsjubilæum. Én hyldest bliver dog ganske særlig.

For Dronningen kan se frem til at se en musical om sit eget liv – og endda på majestætens yndlingsscene.

Det er Mikkel Rønnov fra Rønnow Musicals, der, sammen med et dygtigt hold musicalskabere, står bag musicalen, som får navnet 'Margrethe'.

»Vi synes jo, at når man har noget så særligt som et monarki i Danmark, så er der materiale til at lave en dramatisk historie om det,« siger han og forklarer, at han blandt andet fandt inspirationen til at lave en musical om regenten fra den britiske tv-serie 'The Crown'.

En meget ung prinsesse Margrethe (yderst th) i Det Kongelige Teater ved siden af sin lillesøster, prinsesse Benedikte. Foto: Walther Månsson

»Der kunne man se, at det er noget, der interesserer befolkningen rigtig meget, og at kongehuset i mange lande måske er mere populært, end man regner med, for man hører jo meget om skandaler og problemer. Men kongehuset er meget andet, og vi har lyst til at give vores nuancerede billede på alt det gode, der er sket i de 50 år, hvor vores majestæt har regeret,« siger han.

Musicalen 'Margrethe' får først premiere i juni 2023, men allerede nu er man i fuld gang med forberedelserne.

Manuskriptet er ved at blive skrevet og komponeret af Thomas Høg, Lasse Aagaard og Sune Svanekier og forventes at være færdigt i løbet af 2022, så man også får noget om regeringsjubilæet med, da det vil være den sidste nutidige begivenhed, som musicalen beskæftiger sig med.

Har der været nogle særlige forberedelser, når nu denne musical handler om en kongelig person?

Prins Henrik holdt også meget af en tur i Det Kongelige Teater. Foto: Bjarke Ørsted

»Både ja og nej. Det er klart, at det faktum, at det er nulevende mennesker, der skal portrætteres, selvfølgelig gør, at man er meget grundig i sin research og respekt for mennesket, så man portrætterer folk både ærligt og korrekt,« siger Mikkel Rønnov og fortsætter:

»Og så er det klart, at når det handler om kongefamilien, som i dette tilfælde er dronningefamilien, så rører man ved noget, som ikke bare nogle, men samtlige danskere har et forhold til. Det er faktisk så stort, at man faktisk bliver nødt til at favne alle danskeres billede af vores royale hus – og ikke kun nogle få dramatikere eller musicalproducenters.«

Mikkel Rønnov har tidligere mødt Dronningen ved flere lejligheder, men majestæten, der eller er kendt for sine kunstneriske evner, har ikke haft noget at gøre med tilblivelsen af musicalen.

»Når man skal portrætteres i en musical, så tror jeg, det er bedst, at man ikke er medafsender af den også. Vi holder løbende Kongehuset orienteret, men der er ikke noget samarbejde med dem. Og det skal der heller ikke være,« siger Mikkel Rønnov, der tøver med at kalde musicalen for en gave til Dronningen.

Dronning Margrethe og prins Henrik på den kongelige balkon ved en Gallaforestilling på Det Kongelige Teater i anledningen af dronning Margrethes 70 års fødselsdag. Foto: Keld Navntoft

»Det vil måske lyde voldsomt at kalde det en gave, når man ikke kan pakke den op før om et år. Men det er omend ikke en gave til majestæten, så en gave til hele Danmarks befolkning. Nu bliver der endelig mulighed for at se en fuldblodsmusical om 50 år med vores kvindelige regent. Det er stort, og det er aldrig set før.«

Rønnov håber da også, at Dronningen vil lægge vejen forbi Det Kongelige Teater, hvor musicalen blandt andet vil blive spillet.

»Der bliver spændende, og der er ingen tvivl om, at Dronningen står øverst på invitationslisten,« siger han og tilføjer, at det at kunne spille musicalen på denne scene har en særlig betydning.

»Det har været vigtigt for os at kunne spille den på Det Kongelige Teater, fordi det er en scene, som vi ved har en helt særlig plads i Dronningens historie. Hun ser det nærmest som sit eget teater. Også fordi en del af forestillingen vil blive hendes livslange kærlighed, som hun har til teater og scenekunst. Så derfor er det en særlig glæde, at de faktorer smelter sammen,« siger han.

Mange kongelige var inviteret med i Det Kongelige Teater, da Dronning Margrethe fyldte 70 år. Foto: Keld Navntoft

Musicalen vil foruden København også blive opført i Odense og i Aarhus, og billetsalget er begyndt søndag klokken 10.

I Odense vil den blive opført i Odeon i Odense som en del af H.C. Andersen Festivals fra 17. august, mens det i Aarhus er Musikhuset, der lægger scene til fra 29. august under Aarhus Festuge.