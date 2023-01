Lyt til artiklen

Hendes majestæt nægtede at være protektor for børnebogsprisen H.C. Andersen-prisen.

Og nyheden om dét har ramt Ukraine.

I hvert fald har man fået nys om det i det ukrainske parlament, hvor viceleder Olena Kondratiuk har kommenteret på sagen.

Så tænker man måske, hvordan dælen børnebogsprisen overhovedet kan være et emne i Ukraine midt i en krigstid.

Men det er såre simpelt. For Dronningen har trukket sig som protektor for børnebogsprisen H.C. Andersen-prisen, som en konsekvens af den strid, der er om den russiske juryformand.

»Kongehuset bekræfter, at Hendes Majestæt Dronningen ikke længere kan påtage sig at være protektor for the International Hans Christian Andersen Awards,« lød det i et skriftligt svar fra kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby til Ritzau.

»Årsagen er, at der for øjeblikket verserer en konflikt i organisationen, som dronningen i sagens natur ikke kan være en del af.«

Og af den grund har det fået Olena Kondratiuk til tasterne på Twitter, hvor hun roser og hylder den danske dronning.

'Dronningen af Danmark nægtede at patronisere HC Andersen-prisen på grund af en russer i juryen – illustrator A. Arkhipova. En værdig kongelig gestus og et eksempel på ansvarlig ledelse i værdiernes navn!'

I september 2022 blev den russiske illustrator og kunstprofessor Anastasia Arkhipova valgt som formand for juryen. Men efterfølgende har flere af medlemslandene arbejdet for at få hende til at trække sig.