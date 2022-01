En ny udendørs udstilling i Den Gamle By hylder Dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent og dronning af Danmark.

’Den Gamle By har jeg kendt hele mit liv’ er titlen på udstillingen, der består af 25 billeder fra dronningens besøg på det aarhusianske museum gennem tiden.

Titlen er netop et citat fra dronningen selv. Hvornår hun første gang besøgte Den Gamle By, vides ikke, men i 1948 finder man i Den Gamle Bys gæstebog første gang signaturen ’Margrethe’ skrevet med 'nydelig skolepigeskrift', fortæller Den Gamle By.

»Dronningen har været protektor for Den Gamle By siden 1987. Hun er kommet her meget, og det, synes vi, er værd at markere i forbindelse med hendes 50-års jubilæum,« fortæller museumsdirektør Thomas Bloch Ravn til B.T.

For at markere jubilæet og takke dronningen for sit store engagement i museet, fik de ideen om at udvælge 25 billeder fra hendes besøg i den 50-årige periode. Billederne sættes op rundt omkring i Den Gamle By de steder, hvor billederne er taget.

»Så kan man gå en tur gennem Den Gamle By og se, hvor dronningen er gået,« forklarer museumsdirektøren.

Når Den Gamle By er lukket, er det stadig muligt at gå en tur derinde, og billederne kan derfor også ses trods den nuværende coronanedlukning. Udstillingen kører fra 14. januar til 16. marts, dronningens fødselsdag.

26. juli 1999 så Dronningen for første gang Møntmestergårdens imponerende bindingsværk. Foto: Mogens Laier Vis mere 26. juli 1999 så Dronningen for første gang Møntmestergårdens imponerende bindingsværk. Foto: Mogens Laier

»Den Gamle By har jeg kendt hele mit liv. Og jeg husker tydeligt, når jeg har været på besøg sammen med min mor, både når vi har besøgt min farmor på Marselisborg, og når vi har ligget med Dannebrog i Aarhus Havn,« fortalte Dronning Margrethe i et interview, der blev bragt i en bog om museet i 2002.

Der er især tre ting fra hendes første besøg, som hun husker tydeligt: Borgmestergården, apoteket og så det, at museet rummer huse fra 1500-tallet.

»Det var jeg meget imponeret over,« lød det fra dronningen.

Det ældste billede viser Dronning Margrethe på besøg i Den Gamle Bys Helsingør Theater i 1972. Og så er der officielle besøg med både Finlands præsident og Englands dronning.

»Hun har været flittig til at besøge os og har vist meget faglig interesse for Den Gamle By. Hun har et godt indblik i mange ting, så hun har været god at diskutere med,« fortæller museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

Hun har blandt andet været med i diskussioner om opførelsen af Møntmestergården. Blandt andet kunne hun fra restaureringen af Fredensborg bekræfte en farve i et 1700-tals køkken.

»Det har været helt fantastisk, for hun er dybt interesseret og enormt kompetent. Vi er ved at revne af stolthed, hver gang hun viser interesse,« lyder det afslutningsvis fra museumsdirektøren.