Et gammelt klip af dronning Margrethe, der giver den gas med en gravhunde-hat på hovedet, er pludselig gået viralt på internettet.

Det var den britiske Twitter-bruger Sammy Stritch, der først opdagede den glemte perle fra 2018 og tweetede den til sine knap 500 følgere med teksten:

'Dronning Margrethe, der laver en gravhunde-hat, er den gode karantæne-stemning, vi alle har brug for lige nu.'

Siden eksploderede opslaget, som i skrivende stund har fået mere end 20.000 likes, er blevet retweetet over 5.000 gange og set over 730.000 gange, ligesom det også er gået sejrsgang på Instagram både herhjemme og i udlandet.

I videoen ser man regenten sidde i sit værksted og bakse med pap, elastiksnor og et anstrengt ansigtsudtryk, inden hun til sidst får tryllet et par fantastiske dyreformede hatte frem, som hun tager på og viser frem med stor entusiasme.

Også den britiske Twitter-bruger James Glynn har opdaget dronning Margrethes kreative evner.

'Øh, den danske dronning laver sjove hatte i sin karantæne. Lizzy, hvor er vores Dubonnet-fyldte indhold?', skriver han med henvisning til den britiske dronning Elizabeth, hvis yndlingscocktail er Gin og Dubonnet.

Men videoen af dronning Margrethe er altså - desværre - ikke et indblik i, hvordan Dronningen får tiden til at gå i sin hjemmekarantæne.

Queen Margrethe making a dachshund hat is the quarantine vibe we all need right now. pic.twitter.com/vxMILbO7U3 — Sammy (@sammystritch) March 19, 2020

Den er nemlig år gammel og filmet i forbindelse med særudstillingen 'Eventyrdronningen', der kunne opleves på Amalienborgmusset fra september 2018 til maj 2019.

Her havde dronning Margrethe selv udvalgt værker fra sit kunstneriske virke som kostumedesigner og scenograf. Blandt andet sin samling af skrøbelige originale papirhatte, håndfoldet af dronningen selv.

Skulle man mangle inspiration til flere royale sysler at kaste sig over her i karantæne-dagene, så har dronning Margrethe også lavet en video, hvor hun maler påskeæg.

Også den er et år gammel - men om noget endnu mere aktuel.