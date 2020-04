Dronning Margrethe går nu - med et par måneders forsinkelse - ind i sagen om kronprins Frederiks hemmelige skihytte, der i januar førte til massiv kritik fra såvel politikere som eksperter.

I et stort fødselsdagsinterview med Berlingske tager dronning Margrethe nemlig bladet fra munden og forsvarer sin søn.

»Jeg har godt set, at der har været nogle, der fik lidt ondt i halsen over Kronprinsparrets chalet i Schweiz. Men jeg har faktisk vældigt svært ved at se, hvorfor det skulle være så forfærdeligt,« siger Dronningen til Berlingske.

Det var ugebladet Her & Nu, der tilbage i januar afslørede, at Kronprinsparret i årevis har ejet og også udlejet et 200 kvadratmeter stort hus, fuldt udstyret med bl.a. en jacuzzi, i den schweiziske by Verbier.

Det fik bl.a. Enhedslisten og Nye Borgerlige til at se rødt, fordi Kronprinsparret har ejet huset i ti år, uden at offentligheden har kendt til det, ligesom det også førte til kritik, at huset blev udlejet.

»Kronprins Frederik står højt på statens lønningsliste, så han skal ikke være udlejer af noget som helst. Det her sætter en plet på hans dømmekraft, og det kommer ikke ligefrem belejligt i et år, hvor vi skal fejre hans mors 80-års-fødselsdag,« sagde kongehusekspert Søren Jakobsen blandt andet.

Ikke desto mindre finder dronning Margrethe kritikken urimelig.

»Jeg tror, det var, fordi man ikke vidste om det. Det var ikke noget, der var blevet holdt hemmeligt. Det var bare ikke noget, der blev snakket om. Når det så kommer frem, siger man »uha, der var noget, vi ikke vidste!«. Men det er ikke alt, man ved!« siger Dronningen til Berlingske.