Når dronning Margrethe besøger danske byer, er der som regel blomster involveret som gave til monarken fra de fremmødte.

Men på turen til Gråsten Torv fik hun en helt anderledes gave.

Det skriver Billed Bladet, der fulgte dronningens ankomst til Gråsten.

Her ankom dronningen i bedste 'Barbie'-stil i et helt lyserødt sæt på samme dag, som filmen har premiere i verden.

Dronningen er nu begyndt på den sønderjyske del af sin sommerferie.

Og midt på torvet blev Dronningen overrasket af en ung royalist med navnet Niels Mathiesen, der gav dronning Margrethe en gul Tour de France-førertrøje.

Dronningen fik en ny, spændende gave ved sit besøg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Dronningen fik en ny, spændende gave ved sit besøg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Dronningen tog dog ikke trøjen på, men tog glædeligt imod den.

Til TVSyd udtalte den unge mand, at der var en speciel grund til, at Dronningen skulle have trøjen.

»Det er en Tour de France-førertrøje. Den skal dronningen have, fordi hun også følger Tour de France og støtter Jonas Vingegaard,« forklarede han.

Dronning Margrethe virkede ifølge den unge royalist rigtig glad for gaven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe virkede ifølge den unge royalist rigtig glad for gaven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ifølge Niels Mathiesen grinte dronningen af hans gave og trykkede hans hånd to gange som tak.

Dronningen skal nu fortsætte sin sommerferie i det sønderjyske landskab på Gråsten Slot.