Dronning Margrethe er nu blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter sin operation.

Det oplyser kongehuset i et opslag på Instagram:

»Hendes Majestæt Dronningen er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter en veloverstået rygoperation i sidste uge. Dronningen opholder sig nu på Amalienborg,« lyder det:

»Det lægefaglige team med ansvar for operationen og den efterfølgende indlæggelse er tilfreds med forløbet og med Dronningens tilstand.«

Kongehuset oplyser videre, at der nu venter den 82-årige dronning et længere genoptræningsforløb.

Det kan strække sig over de næste måneder, lyder det.

Imens vil kronprins Frederik fortsætter med at varetage regent-opgaven.

»Dronningen udtrykker sin store taknemmelighed over den professionelle og gode behandling, som Dronningen har modtaget under indlæggelsen på Rigshospitalet,« lyder det fra kongehuset.

Den 23. februar kunne kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, fortælle til Ritzau, at dronning Margrethe havde været oppe at gå en lille tur og dermed var påbegyndt genoptræningen efter sin rygoperation, der havde fundet sted dagen forinden.

»I forlængelse af operationen i går, så er dronningens tilstand god og stabil. Dronningen har været oppe at gå en lille tur og er således allerede påbegyndt genoptræningen,« lød det dengang fra Balleby.

Det er Dronningens anden operation i ryggen.

Hun blev opereret for spinalstenose for 20 år siden. Dengang var operationen for spinalstenose.