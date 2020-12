Man har ikke helle for coronavirus i det kirkelige rum, og det har fået flere eksperter til at slå alarm og kirkeansatte til at gyse ved tanken om de forestående julegudstjenester, som altså ikke er aflyst trods delvis nedlukning af landet.

Ikke desto mindre agter dronning Margrethe torsdag klokken 16 at indfinde sig i Aarhus Domkirke til netop julegudstjeneste.

Det er i hvert fald den besked, som domprovst Gerda Neergaard Jessen foreløbigt har fået fra hoffet, oplyser hun til Avisen Danmark.

Domprovsten har torsdag ansvaret for den en time lange gudstjeneste, som man skal have billet til for at deltage ved. Billetter, der ifølge kirkens hjemmeside er revet væk.

På hjemmesiden fremgår det, at dørene åbnes en halv time før start, at besøgende skal gå ind af på billetten anviste indgang, og at man frarådes at komme i for god tid. I kirken skal man sidde med to meters afstand, med mindre man kommer fra samme husstand, og at folk får anvist deres pladser ved ankomst.

Alle sammen forbehold, der skal forhindre coronasmitte på kirkens travleste dag.

Forbehold til trods råber eksperter vagt i gevær. Blandt andre Nils Strandberg, læge og tidligere direktør i Statens Serum Institut:

»Ikke et eneste andet kulturarrangement er åbent, og hvis vi skal være sammen, er det max ti personer. Men så har vi kirken, hvor op imod 500 deltagere kommer. Ganske vist med to meters afstand, men hvis der synges, er to meter ikke nok.«

»Myndighederne mener ikke, det er uforsvarligt, men jeg mener, man løber en meget stor risiko. Selvom jeg havde lyst, kunne jeg aldrig drømme om at gå i kirke i den nuværende situation,« har han tidligere sagt til B.T.

Det er da heller ikke kun Nils Strandberg, der ikke har lyst til at dukke op i kirken torsdag. I skrivende stund har over 4.100 kirkeansatte sat deres digitale krusedulle på en underskriftindsamling, der vil lukke kirkerne over jul eller som minimum forbyde sang. De føler en knude i maven, lyder det.

Hvad mener du? Bør dronning Margrethe tage til julegudstjeneste torsdag?

Dronningen har muligvis følt samme knude, da hun skulle beslutte, hvorvidt hun skulle følge traditionerne og tage afsted eller ej. For majestæten har unægteligt stået overfor et dilemma, understreger kongehusekspert og historiker Michael Bregnsbo overfor B.T.

»Det er et dilemma, fordi hun, hvis hun vælger at sætte det gode eksempel overfor befolkningen, også vælger som kirkens overhoved at udeblive på kirkens vigtigste dag. Der er modstridende hensyn,« forklarer han.

I Grundloven står det, at folkekirken understøttes af staten, og at statens overhoved derfor skal tilhøre kirken og være dens overhoved. Det er altså ikke en titel, som Dronningen selv har valgt at få eller kan frabede sig, skulle hun ikke ønske den.

Netop på grund af titlen kommer det da heller ikke bag på Michael Bregnsbo, at den danske monark planlægger at tage til julegudstjeneste i Aarhus, hvor hun også tilbringer juleaften på Marselisborg Slot.

Dronning Margrethe fejrer i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim og hans familie. Foto: Axel Schütt Vis mere Dronning Margrethe fejrer i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim og hans familie. Foto: Axel Schütt

Han anerkender dog også, at Dronningen, uanset hvad hun gør, risikerer at blive mødt med kritik. Særligt efter hun i foråret i en historisk tale bad kongerigets befolkning om at udvise samfundssind

»Myndighedernes råd er egentlig ret enkle: Vask hænder. Hold afstand. Undgå fysisk kontakt. Bliv hjemme,« sagde hun dengang.

Det er dog vigtigt at huske, at Dronningen ikke går imod myndighedernes anbefalinger ved at tage til julegudstjeneste, understreger Michael Bregnsbo.

»Kirkerne har jo lov til at holde gudstjeneste, så det, hun gør, er ikke ulovligt.«

»Hun skal naturligvis være et forbillede, men hvis kirkens overhoved blev væk og sendte et signal til befolkningen om at gøre det samme, ville folk spørge: 'Hvad er det for noget?' Lige meget, hvad hun gør, kan det kritiseres.«

Kongehuseksperten henviser i øvrigt til, at man utvivlsomt gør sig nogle foranstaltninger for at beskytte den 80-årige danske dronning ved besøget torsdag.

Det har for nuværende ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra kongehuset om sagen. Overfor Avisen Danmark henstiller man til, at der er tale om et privat anliggende.