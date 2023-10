Lørdag blev Israel angrebet af Hamas, og søndag erklærede Israel krig mod terrororganisationen.

Nu reagerer Dronning Margrethe på den historiske situation i mellemøsten - og det var på tide, mener kongehusekspert Jacob Heinel.

»Det kan ikke andet end at chokere os alle sammen,« lød det fra Majestæten, da Ekstra Bladet hørte hende til krigen efter mandag aftens mindeceremoni for 80-året for redningen af de danske jøder.

Ved udgangen fra Gilleleje Kirke satte Dronningen så for første gang, omend kort, ord på situationen, der udspiller sig i dette øjeblik, hvor flere hundrede civile har mistet livet.

Dronning Margrethe og udenrigsminster Lars Løkke Rasmussen ankom sammen til mindeceremoni i Gilleleje Kirke, mandag den 9. oktober 2023. Ceremonien mindes jødernes flugt fra Danmark til Sverige under 2. verdenskrig. I ceremonien deltog blandt andre dronningen, udenrigsministeren samt repræsentanter fra Det Jødiske Samfund.

Kongehusekspert - og USA-korrespondent for Berlingske - Jacob Heinel Jensen har da også gået og ventet på, at kongehuset ville markere sig på nogen måde i forhold til den nyligt udbrudte krig i Israel.

Faktisk kalder Jacob Heinel Jensen det ligefrem 'tonedøvt', hvis ikke Kongehuset går ud og også tydeligt markerer deres støtte til Israel - særligt fordi den danske regering tydeligt markerer, hvor Danmark står.

Den støtte fra Kongehuset kunne eksempelvis tage form af et officielt kondolenceskriv til den israelske præsident eller ved at lægge blomster ved den israelske ambassade.

Men samtidig ser Jacob Heinel Jensen flere grunde bag, at Kongehuset har holdt sig væk fra den 'hvepserede', som Israel-Palæstina-konflikten er - og hvorfor Dronningen springer så forholdsvis let hen over at kommentere den.

»Kongehuset har nogle gange besluttet sig for at tone rent flag i de her konflikter og vise, hvor de står i det. Det gjorde de med krigen mellem Rusland og Ukraine, og der gjorde kongehuset jo det, fordi de kigger ud på befolkningen og ser, at der er så bred opbakning til Danmarks engagement i Ukraine, at det er noget, Kongehuset godt kan stå på mål for, uden det bliver for politisk,« forklarer kongehusekspert Jacob Heinel Jensen.

»Men med Israel-Palæstina-konflikten er man et helt andet sted henne. Jeg tror simpelthen, at Kongehuset er rystende bange for at gå ind i den,« vurderer kongehusekspert Jacob Heinel Jensen.

For der er flere grunde til, at Kongehuset gerne vil holde sig væk fra denne her krig.

Også selvom Hamas' angreb er blevet fordømt af både den danske regering og det internationale samfund bredt set.

Jacob Heinel Jensen er kongehusekspert og har tidligere været royal korrespondent for B.T. I dag er han udstationeret som USA-korrespondent for Berlingske.

For selvom regeringen samlet fordømmer terrorhandlingerne og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har udtrykt deres støtte til det israelske folk, så er stemningen ikke lige så entydig i den danske befolkning.

»Kongehuset må virkelig skele efter, at der er en kæmpestor del af befolkningen, som ikke ligger der, hvor regeringen gør på denne her konflikt. Og dem vil kongehuset på ingen måde lægge sig ud med, for de kommer til at være meget højrøstede på ikke mindst de sociale medier, og det er en suppedas, som Kongehuset slet ikke skal nyde noget af,« forklarer kongehusekspert Jacob Heinel Jensen.

Han understreger dog, at Kongehuset stadig kan nå at markere sig officielt i forhold til krigen i Israel, fremfor blot med et hurtigt svar fra Dronningen på vej hjem fra en mindeceremoni for danske jøder.

»Det er også en meget ny krig, og den startede på en lørdag, og der plejer jo at være en dialog mellem ministerierne og kongehuset i sådan nogle sager her,« forklarer kongehuseksperten.

»Men hvis Kongehuset også skal være en gren af det danske diplomati, så bliver kongehuset nødt til at gå ud og gøre noget. Ellers er der jo ingen sammenhæng mellem, hvor Danmark står diplomatisk, og hvor Kongehuset står, og det skal det simpelthen være.«

Dronning Margrethe og udenrigsminster Lars Løkke Rasmussen forlader mindeceremonien i Gilleleje Kirke, mandag den 9. oktober 2023. Ceremonien mindes jødernes flugt fra Danmark til Sverige under 2. verdenskrig. I ceremonien deltog blandt andre dronningen, udenrigsministeren samt repræsentanter fra Det Jødiske Samfund.

Jacob Heinel Jensen vurderer dog fortsat, at det er en konflikt, som Kongehuset ikke selv ønsker at gå mere ind i.

»Det kommer ekstremt meget an på, hvem der ringer til det gule palæ og siger, de skal gå ind i det. For Kongehuset kan godt blive tvunget til at gå ind i den. Men jeg tror ikke, de har lyst, fordi de godt ved, det er en hvepserede. Men man kan ikke bare gå rundt med skyklapper på og lade, som om at den her krig ikke eksisterer. Så spørgsmålet er, om de vil blive påkrævet at gøre noget.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kongehuset, men det har endnu ikke været muligt.

