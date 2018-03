Da prins Henrik gik bort 13. februar valgte kongehuset at gå i en månedlang hofsorg til og med 14. marts. Men få dage før hofsorgen officielt er overstået, har dronning Margrethe alligevel valgt at afholde en hædersmiddag for forsvaret og flyvevåbnet på Fredensborg Slot. Det sker søndag 11. marts.

'Middagen afholdes på indstiftelsesdagen for hæderstegnet og Frederik IX's fødselsdag den 11. marts, og man har ønsket at holde fast i denne tradition. Middagen afholdes i år i afdæmpet form.'

Sådan lyder den officielle forklaring fra kongehusets kommunikationsrådgiver, Christian Meyer, til Jyllands-Posten.

Det siger meget om Dronningens opfattelse af traditioner og historie, mener kongehusekspert Lars Hovbakke.

»Det viser jo, at hun som altid tager sine opgaver meget alvorligt, og at hun mener, det er vigtigt at passe sine pligter. Det viser også, hun mener, det er vigtigt, at holde traditionerne, og der er en af traditionerne, at arrangementet finder sted på en bestemt dag,« siger han til BT

Hædersmiddagen blev først afholdt af Dronningens far, Frederik IX i 1953, i forbindelse med stiftelsen af hæderstegnet som søværnet, flyvevåbnet og hæren modtager efter 25 års tro tjeneste.

At middagen bliver afholdt i 'afdæmpet form', er der formentlig en god grund til.

»Man plejer ikke at have sådan nogle festlige arrangementer, når der er hofsorg. Men hvis man gør det på en lidt anden måde, kan man afholde det samtidig med, at man respekterer hofsorgen,« vurderer Lars Hovbakke.

Han fortæller, at der ikke er nogen specifik definition på 'et festligt arrangement'. Det er en vurderingssag. Derfor er det heller ikke unormalt, at kongehuset ikke lukker deres kalender helt ned under en hofsorg.

»Det er en vurdering fra sag til sag, om det er et arrangement, der er passende at afholde,« slår kongehuseksperten fast.

Kronprinsparret deltager også i middagen, der bliver afholdt på Fredensborg Slot. Sidste gang kongehuset erklærede hofsorg var i år 2000, da dronning Ingrid døde.