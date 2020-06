Det er ikke alle, der bliver indbudt til fødselsdagsfejring to måneder efter ens egentlige fødselsdag. Men tirsdag var det lige nøjagtig, hvad der skete.

Fødselaren var heller ikke hvem som helst. Det var ingen ringere end Dronningen, der var centrum for den lidt alternative fejring.

Festlighederne skulle have foregået som en del af Dronningens 80-års fødselsdag 16. april. Det satte coronavirus dog en stopper for, og ceremonierne blev således rykket frem i kalenderen.

Blandt gæsterne var 10 børn fra forskellige kommuner i landet over indbudt af en særlig årsag. I fornemme omgivelser på Christiansborg Slot overdrog børnene 98 malerier - malet af et barn fra hver kommune i Danmark - i personlig gave til dronning Margrethe.

Foto: Niels Christian Vilmann

Børnene havde blandt andet portrætteret dronning Margrethe med én af sine søstre på stranden i Skagen, Dronningens interesse for abstrakte malerier og dronning Margrethe som Brøndby-fan.

På hver sin måde skildrede malerierne, hvordan børnene opfatter monarken. Og det behagede i høj grad majestæten, der uddelte rosende gloser retur.

»Tak, det er I sluppet godt fra,« lød det grinende fra Dronningen.

Undervejs havde Dronningen også givet tilladelse til, at børnene kunne stille spørgsmål til hende. Tilbagelænet tog Dronningen imod spørgsmålene, funderede et øjeblik og gav så sine svar.

(Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Her kunne man blandt andet lære, at Dronningen drikker kaffe og mælk samt spiser havregrød og brød til morgenmad. Dronning Margrethe forklarede også, hvordan hun har brugt den overskydende fritid under coronakrisen til at brodere et sæde til en stol. Noget, hun i øvrigt blev færdig med søndag.

Og efter en times walk and talk udtrykte majestæten et par takkende ord om oplevelsen på Christiansborg Slot.

»Tak til at alle børn, skoler og kommuner for tegningerne og for at fejre mig. Jeg er rørt og glad over det. Jeg håber, I har haft sjov med at lave det.«

»Jeg håber, vi kan se tilbage på det her med fornøjelse og glæde. Tak skal I have,« lød det fra Dronningen.

Foto: Niels Christian Vilmann

Her var fejringen dog ikke overstået for majestæten.

Hun tog nemlig videre til Frederiksborg Slot i Hillerød for at åbne udstillingen 'Dronningens ansigter', som viser Dronningens liv, virke og særlige interesser.

Udstillingen består af en lang række portrætter af Dronningen, der er udført gennem otte årtier. Derudover blev der fremvist et helt nyt portræt af Dronningen, udarbejdet af kunstneren Niels Strøbek.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary dukkede også op for at hylde fødselaren og se det nye maleri af hende.

Foto: Kristian Dam Nygaard

Et maleri, hvor dronning Margrethe sidder under åben stjernehimmel og uden kongelige artefakter.

»Jeg er meget glad for, at det nu kan lade sig gøre at åbne udstillingen, og jeg er glad for at være en del af den,« lød det fra fødselaren på talerstolen til udstillingen.

»Jeg har set frem til at se Niels Strøbeks portræt, som jeg har været spændt på. Jeg synes, det er et meget sjovt og morsomt billede,« fortsatte hun.

Kunstneren Niels Støbek portrætterede Dronningen for første gang for 45 år siden. Han har siden stået bag fire øvrige portrætter af hende.