Hun fik tæmmet en vild kronprins og fik smigret den gamle, vanskelige konge. I denne uge var det 85 år siden, at en ny kronprinsesse ved navn Ingrid kom til Danmark fra Sverige.

Men Ingrid var ikke bare flot og moderigtig. Hun endte med at sætte tydelige aftryk på det danske kongehus.

»Dronning Ingrid havde en stor betydning, fordi hun på en meget god måde kompenserede for Frederik IX’s svagheder. Hun havde stil og situationsfornemmelse, og så fik hun også sat ham på vandvognen,« fortæller Sebastian Olden-Jørgensen, der er kongehusekspert og historiker.

Det var nemlig en velkendt sag, at den danske kronprins levede en lidt vild tilværelse med kvinder og lidt for mange våde varer - indtil han fik den svenske prinsesse ved sin side.

Den 24. maj 1935 fik den danske kronprins Frederik sin brud. Brylluppet foregik i Sverige. Foto: Scanpix Vis mere Den 24. maj 1935 fik den danske kronprins Frederik sin brud. Brylluppet foregik i Sverige. Foto: Scanpix

»Frederik IX drak meget, og det var begyndt at blive en belastning. Men hun fik overbevist ham om at stoppe. Og så var hun svensk. Og det var godt, for det var jo i mellemkrigstiden, og en svensk prinsesse var bare en tand bedre, end hvis han havde fundet en fra for eksempel Tyskland,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

Det var et tilløbsstykke af det helt store, da Danmark og Sverige den 24. maj 1935 blev smedet sammen gennem det kongelige ægteskab.

I Danmark solgte landets bagere Ingrid-kager og Ingrid-konfekt, og mange borgere havde sat billeder af Ingrid frem i vinduerne for at modtage den svenske prinsesse.

Prinsesse Ingrid sagde ja til sin danske kronprins i Storkyrkan i Stockholm, og efter en gallafrokost på slottet i den svenske hovedstad sejlede det nygifte par med kongeskibet Dannebrog hjem til Danmark.

Han var en hustyran. Men hun kunne tage ham. Men man ser nogle gange, at disse unge kvinder med personlighed kan omgås vanskelige gamle mænd Kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen om dronning Ingrids forhold til Christian X

To dage senere, den 26. maj, kunne danskerne endelig få deres nye kronprinspar at se, da parret satte deres ben på dansk jord.

De nygifte kørte en tur i karet gennem København, før der om aftenen blev holdt gallataffel på Christiansborg Slot.

Den smarte, svenskfødte kronprinsesse blev hurtigt et hit i Danmark. Ingrid var indbegrebet af 1930’erne. Med sit korte, krøllede hår og kropsnære kjoler var kronprinsessen som skåret ud af datidens modemagasiner.

Men hun skulle hurtigt vise sig at få en meget større betydning end 'bare' som et forskønnende element.

Foruden at få sat skik på den lidt vilde kronprins fik dronning Ingrid også en anden vigtig rolle. Hun hjalp med at bedre forholdet mellem sin mand og hans far, Christian X.

Christian X var nemlig ikke altid lige let at omgås.

»Han var ikke nem. Han var studs. Han var en hustyran. Men hun kunne tage ham. Man ser nogle gange, at disse unge kvinder med personlighed kan omgås vanskelige gamle mænd,« fortæller Sebastian Olden-Jørgensen.

Dronning Margrethe har selv fortalt om det noget anstrengte forhold mellem sin far og farfar i bogen ‘Dronning i Danmark’. Ifølge Dronningen var de fleste i den danske kongefamilie bange for Christian X - men ikke hendes mor.

Kronprinsesse Ingrid var - modsat de fleste andre i kongefamilien - ikke bange for Christian X (th). Foto: Scanpix Vis mere Kronprinsesse Ingrid var - modsat de fleste andre i kongefamilien - ikke bange for Christian X (th). Foto: Scanpix

»Men mor var ikke bange, hun var vant til at omgås ældre, lidt stive herrer - der var så mange gamle herrer i den svenske familie. Det faldt hende ikke ind, at hun skulle være bange for ham, og på sin side forgudede han hende faktisk,« fortæller Dronningen i bogen.

Ifølge Dronning Margrethe førte det gode forhold mellem Christian X og dronning Ingrid til, at forholdet mellem hendes far og farfar blev forbedret - og faktisk mener Dronningen, at det var årsag til, at Frederik IX under krigen i perioder kunne føre regering for sin far.

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen kunne man tydeligt se kronprinsesse Ingrids indflydelse.

»Da Christian X efter besættelsen holdt op med at ride sine morgenture, var det hende, der sagde, at han skulle genoptage dem,« fortæller han.

Det symbolisere håb for nationen, da kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid fik deres førstfødte i 1940. Her ses de med prinsesse Margrethe i Gråsten slotspark. Foto: Ukendt Vis mere Det symbolisere håb for nationen, da kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid fik deres førstfødte i 1940. Her ses de med prinsesse Margrethe i Gråsten slotspark. Foto: Ukendt

Med kronprinsesse Ingrid ved sin side blev kronprins Frederik også stærkere. Og da parret fik deres første af tre døtre i krigens spæde start i 1940, blev populariteten endnu større.

»Kongefamilien blev et tegn på håb,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

Da Christian X døde i 1947, blev Frederik IX konge. Og dermed blev den svenske prinsesse til dronning Ingrid.

Sammen med Frederik IX moderniserede hun kongehuset. Kongeparret med deres tre døtre begyndte at optræde i ugebladene, og noget tyder på, at dronning Ingrid var fortaler for ændringen af tronfølgeloven, så hendes datter en dag kunne blive dronning.

Kronprins Frederik lufter sine tatoveringer og kronprinsesse Ingrid hjælper lille Margrethe med at holde balancen, da kronprinsparret i 1941 holdt sommerferie i den kongelige jagthytte i Trend. Foto: Scanpix Danmark Vis mere Kronprins Frederik lufter sine tatoveringer og kronprinsesse Ingrid hjælper lille Margrethe med at holde balancen, da kronprinsparret i 1941 holdt sommerferie i den kongelige jagthytte i Trend. Foto: Scanpix Danmark

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen var det både dronning Ingrid og Frederik IX, der sammen stod for moderniseringen af kongehuset:

»De var et team. Hun var en person med sans for offentligheden, men han kunne også lide det - han var jo den tatoverede konge,« siger han.

Han kalder ægteskabet vellykket:

»Det var win-win. Udvalget af ægtefæller var absolut begrænset dengang, hvor kongelige skulle gifte sig med kongelige. Men de holdt da meget af hinanden. Det var et fint og effektivt parløb mellem de to. Og hun havde også betydning efter hans død, for hun har var en slags matriark i familien, og kronprinsen har fortalt, at han lod sig rådgive af hende,« fortæller historikeren.

