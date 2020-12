Dronning Elizabeth er i dyb sorg efter at have mistet den ene af sine to tilbageværende hunde.

Det er Dronningens 13-årige hund Vulcan, der er gået bort. En hund, der var en blanding mellem en gravhund og en welsh corgi.

Det skriver Daily Mail, som desuden kan berette, at hunden døde for et par uger siden på Windsor Castle, hvor både 94-årige dronning Elizabeth og 99-årige prins Philip har opholdt sig det meste af tiden under den verdensomspændende coronakrise.

Det britiske medie skriver ikke noget om, hvad hunden, som dronning Elizabeth har haft siden 2007, døde af.

Dronning Elizabeth ses her med alle sine hunde i anledningen af hendes 90-års fødselsdag tilbage i 2016. Foto: ANNIE LEIBOVITZ

Dronningen er kendt som værende en dyreelsker. Især hunde er hun meget glad for, og hun har indtil videre ejet mere end 30 af slagsen i løbet af sin regeringsperiode.

Med Vulcans død har den britiske dronning dog kun en enkelt hund tilbage, nemlig Candy, der – ligesom Vulcan var – er en blanding mellem en gravhund og en welsh corgi.

Dødsfaldet falder på en tid, der i forvejen er udfordrende for dronning Elizabeth. Hun og hendes prinsgemal, prins Philip, skal nemlig for første gang i over 30 år holde jul alene.

Det skyldes, som den vakse læser nok allerede har gættet, coronapandemien, der har sat en brat stopper for de fleste sociale arrangementer verden over.