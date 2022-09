Lyt til artiklen

Allerede som 17-årig, fik hun at vide, at hun lignede dronning Elizabeth på en prik.

Men det var først i 1988, at Mary Reynolds gjorde karriere ud af ligheden. Men nu er dobbeltgængerdagene forbi.

Reynolds har udtalt, at hun nu 34 år efter forlader jobbet af respekt for dronningens død i sidste uge. Det skriver The Independent.

»Det har været et stort privilegium at ligne hende, fordi jeg synes, hun er fantastisk,« sagde Reynolds, der har haft tv-optrædener i rollen som dobbeltgænger, blandt andet i filmen 'Bullseye!' fra 1990.

Royale 'look-alikes', Wendy Ellis som Camilla Parker Bowles til venstre, Mary Reynolds i midten som dronning Elizabeth II, og Peter Hugo til højre, som prins Charles. April 9, 2005.(AP Photo/Dave Caulkin) Foto: DAVE CAULKIN Vis mere Royale 'look-alikes', Wendy Ellis som Camilla Parker Bowles til venstre, Mary Reynolds i midten som dronning Elizabeth II, og Peter Hugo til højre, som prins Charles. April 9, 2005.(AP Photo/Dave Caulkin) Foto: DAVE CAULKIN

Beslutningen om ikke længere at fungere som dronning Elizabeths dobbeltgænger var en yderst svær beslutning, siger Reynolds.

»Jeg er lige flyttet, og jeg har to kasser fyldt med hendes hatte. Jeg har lige fundet et sted at stille dem, og så tænkte jeg: Jeg får ikke brug for dem mere. Jeg har haft mange års arbejde, og det har hjulpet mig med at tjene nogle penge, men samtidig var det en glæde for folk,« siger hun og forklarer, at hun dog stadig ønsker at beholde meget af tøjet som et minde om dronningen.

Reynolds mødte aldrig selv dronningen, men fortæller, at hun var der under flere vigtige begivenheder i dronning Elizabeths liv. Blandt andet var hun i The Mall, da Elizabeth blev gift, og var i nærheden af ​​The Mall til dronning Elizabeths kroningen.

The Mall er en gade i London, der fører op til Buckingham Palace. Gaden er lukket for trafik på søndage, ceremonielle lejligheder og helligdage.