Dronning Elizabeths ældste barnebarn, Peter Philips, og hans hustru Autumn Philips er nu officielt blevet skilt.

Efter 13 års ægteskab – herunder det sidste halvandet år som separerede – er bodelingen mellem det tidligere par nemlig blevet afgjort med et fælles forlig.

Det meddeles i en officiel udtalelse.

»Peter Philips og Autumn er glade for at kunne meddele, at de økonomiske aspekter af deres skilsmisse er blevet løst gennem et forlig, hvis vilkår er blevet godkendt og fastsat af Højesteret i dag,« lyder det.

Peter Philips og hustru Autumn Philips døtrene Isle og Savannah på 9 og 10 år, og også forældremyndigheden er det nu officielt skilte par nået til enighed omkring.

»Selvom det er en trist dag for Peter og Autumn, så fortsætter de med at sætte deres vidunderlige døtres, Savannah og Isla, velbefindende og opvækst i forreste række. Både Peter og Autumn er glade for at have løst sagen i mindelighed med børnene i spidsen for disse tanker og beslutninger,« slås det fast.

Til sidst beder parret om ro til at vænne sig til det næste kapitel i deres familieliv.

Peter Philips er søn af prinsesse Anne og hendes eksmand Mark Phillips.

Prinsesse Anne er dronning Elizabeths og afdøde prins Philips eneste datter. Parret fik også sønnerne prins Charles, prins Andrew og prins Edward.

Peter og Autumn Philips mødtes for første gang tilbage i 2003 til Montreal Grand Prix, hvor canadiske Autumn arbejdede som konsulent. Fem år senere blev de gift, og i dag tirsdag er parret så officielt blevet skilt efter 13 år som mand og kone.