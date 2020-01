Zara Tindall, der er barnebarn af den britiske dronning Elizabeth, har fået frataget sit kørekort i et halvt år.

Det sker efter, hun blev taget i at køre alt for stærkt i sin Land Rover.

38-årige Zara Tindall er datter af prinsesse Anne af Storbritannien og indgår i den britiske tronfølge. Og som kusine og nær ven af den kommende kronprins William blev hun udvalgt til at stå fadder ved hans førstefødte prins Georges dåb.

Men ligesom sin far, Mark Phillips, og bror, Peter Phillips, står Zara Tindall udenfor det britiske kongehus.

Prins Harry, Zara Tindall, Mike Tindall, hertuginde Kate, prins William og dronning Elizabeth i april 2019. Foto: POOL

Og så er alle lige for loven. Også Zara Tindall, der altså ikke må køre bil de næste seks måneder, skriver blandt andre BBC.

Den britiske rytter og tidligere verdens- og olympiske mester kørte 146 kilometer i timen, som gav hende fire strafpoint - det britiske svar på klip i kørekortet.

De blev lagt oveni hendes i forvejen ni point, som altså betød, at hun måtte aflevere kortet i en periode.

Zara Tindall er i øjeblikket i Australien og mødte ikke selv op i retten, men via sin advokat erkendte hun sig skyldig i at have kørt mere end de tilladte 113 kilometer i timen.