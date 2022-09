Lyt til artiklen

Dronningen Elizabeth har udskudt sit Privy Council-møde og er blevet rådet af læger til at hvile sig.

Det oplyser Buckingham Palace ifølge Sky News.

En talsmand for paladset sagde: »Efter en hel dag i går har Hendes Majestæt i eftermiddag accepteret lægernes råd om at hvile sig. Det betyder, at det Privy Council-møder, der skulle finde sted i aften, vil blive udskudt.«

De seneste råd indebærer dog ikke et hospitalsophold for den 96-årige monark, som har igangværende mobilitetsproblemer.

Privy Council er en officiel ceremoni, hvor dronning Elizabeth skal overvære en ed med den nye premierminister.

Dronningen forbliver på Balmoral Castle, hvor hun tirsdag udnævnte Liz Truss til den nye premierminister.

Under ceremonien ville fru Truss have aflagt sin ed som First Lord of the Treasury, og nye kabinetsministre ville være blevet svoret ind i deres roller.

Det samme ville deres private rådgivere, hvis de ikke allerede var udpeget som en tidligere.