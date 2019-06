Det er bestemt ikke nogen dårlig forretning at være Dronning af England.

Faktisk er det ganske indbringende.

Ifølge Bloomberg viser et nyt regnskab, at The Crown Estate - selskabet, der administrerer det britiske kongehus' besiddelser - i 2018 tjente 343,5 millioner pund.

Altså knap 2,9 milliarder danske kroner.

Dette er det hidtil største overskud, selskabet har genereret - en økonomisk medvind, der ifølge mediet skyldes åbningen af verdens største vindmøllepark i Det Irske Hav.

»Vindenergi satte en fantastisk milepæl i 2018, og det har spillet en fremtrædende rolle i dette års finansielle præstation,« siger Alison Nimmo, administrerende direktør i The Crown Estate.

Det britiske kongehus ejer de første 22 kilometer havbund ud fra England, Wales og Nordirland, hvor der lige nu bygges tusindvis af vindmøller.

Derigennem sikres hvert år et trecifret millionbeløb i lejeindtægter fra vindmølleparker.

Den britiske monark mangler bestemt ikke knaster på kistebunden. Foto: JOHN SIBLEY

The Crown Estate ejer blandt andet store landområder i England, Skotland og Wales - herunder den berømte handelsgade Regent Street i London og 144.000 hektar landbrugsland.

Dronningen ejer derudover Windsor Park - den store grønne park, der ligger nær slottet i Windsor.

I alt har the Crown Estate aktiver for 120 milliarder kroner.

Størstedelen af selskabets overskud går til staten, men kongehuset bliver bestemt ikke snydt. De får nemlig 15 procent, hvilket betyder at Dronning Elizabeth sidste år blev hele 435 millioner kroner rigere.