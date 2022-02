Det siges, at mor er den bedste i verden.

Og prins Andrew er nok enig, efter det er kommet frem, at hans mor, dronning Elizabeth, har betalt de juridiske omkostninger for prins Andrews retssag mod Virginia Giuffre, og hun også hjælper med at betale det millionforlig, der blev indgået efter Virginia Giuffres anklager om, at hun som mindreårig blev presset til at have sex med prinsen.

Men hvis det britiske kongehus troede, at det betød, stormen var drevet over, så bliver de klogere.

Ifølge Daily Mails kilder har Dronningen personligt betalt mindst to millioner pund til Virginia Giuffres fond, selvom Dronningen ellers skulle have afvist tidligere at ville betale nogle penge, som kunne knytte hende direkte til Virginia Giuffre.

Og nu begynder flere røster i Storbritannien at kræve svar på, om de penge, der bliver betalt med, kommer fra de britiske skatteydere. Ifølge The Telegraph er det Dronningens private midler, som betaler gildet, men mange savner et klart svar fra Kongehuset.

»Det er vigtigt, at alle midler, der går til forliget, kommer fra prins Andrews egen formue og ikke indirekte er betalt af folket,« siger Harriet Wistrich fra Centre for Women's Justice (center for kvinders retfærdighed, red.).

Samme toner lyder fra dr. Charlotte Proudman fra Cambridge Universitet, som er specialiseret i sager om vold mod kvinder.

»Ikke så meget som en øre af offentlige midler skal bruges på dette forlig, som er at købe et offers stilhed og prins Andrews måde at købe sig ud af en civil retssag på.«

Også fra politisk hold vil man have svar på, hvor pengene kommer fra.

Partiets Labours talsmand om Skotland, Ian Murray, mener, at Kongehuset bør forklare sig – om ikke andet for at rette lidt op på den skade, som sagen om prins Andrew har forårsaget.

»Prins Andrew har hele tiden holdt fast i sin uskyld, men nu skal han ikke for en domstol, der kan afgøre, om det er sandt eller falsk.«

Også den tidligere minister Norman Baker har appelleret til den komité, som tidligere har undersøgt de royales finanser, til at kigge nærmere på sagen.

»Hvis nogen offentlige midler er brugt, så har vi ret til at vide det. Jeg tror ikke, at offentligheden har lyst til at se deres midler brugt på støtte til hertugen af York (prins Andrew, red.).«

Det britiske kongehus' repræsentanter er ikke vendt tilbage på Daily Mails henvendelser.

Ifølge B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er der ikke noget overraskende i, at dronning Elizabeth kommer sin søn til hjælp.

»Mor kommer prins Andrew til undsætning, ligesom hun har gjort hele hans liv. Han er jo mors dreng. Og selvom den her sag har ødelagt meget af det, så vil hun forsøge at holde ham oven vande,« siger han.

Han siger i samme moment, at det hjælper, hvis det er Dronningens private midler, som hjælper til at betale forliget.

»For det er klart, at det ville have set rigtig dårligt ud, hvis det havde været apanagekroner, man havde brugt til at hjælpe prins Andrew.«