Lykønskningerne strømmer ind til dronning Elisabeth, som har regeringsjubilæum i disse dage, men hendes yndlingsbarnebarn er tilsyneladende ikke blandt gratulanterne.

Med sine 70 år på tronen er den britiske monark den længst siddende regent i verden.

Dronningen markerede selv plantinjubilæet i weekenden ved at understrege, at prins Charles skal efterfølge hende på tronen, og at hans hustru – Camilla Parker Bowles – til den tid skal være dronning.

Hertuginden af Cornwall får titel af »Queen Consort« efter dronning Elizabeths død.

Dronning Elizabeth har besluttet, at hendes svigerdatter Camilla får titel af dronning, når prins Charles bliver konge. (Arkivfoto) Foto: POOL New Vis mere Dronning Elizabeth har besluttet, at hendes svigerdatter Camilla får titel af dronning, når prins Charles bliver konge. (Arkivfoto) Foto: POOL New

Udmeldingen var markant og historisk – ikke mindst set i lyset af Camillas tumultariske vej ind i den kongelige familie og tidligere spekulationer om helt at springe Charles og Camilla over i arvefølgen.

Camilla Parker Bowles var – som det vil være de fleste bekendt – i årevis prinsens elskerinde, mens han var gift med nu afdøde prinsesse Diana.

Prins Charles udsendte en erklæring søndag, hvor han på sin egen og hustruens vegne udtrykte taknemmelighed og beærelse over udnævnelsen.

Men her to dage efter den historiske meddelelse, er der stadig tavst fra Harry og Meghan, bemærker flere af de britiske medier. Blandt dem The Sun og Daily Mail.

(Arkivfoto) Foto: CHRIS JACKSON Vis mere (Arkivfoto) Foto: CHRIS JACKSON

Avisen hæfter sig ved, at der er radiotavshed fra Sussex'erne.

Parret bruger ikke længere sociale medier, men benytter i stedet deres officielle webside Archewell.

For nylig gjorde de klart, at »kilder« ikke længere vil tale med pressen på deres vegne, og at de fremover kun vil komme med officielle kommentarer gennem deres presseteam.

The Sun mener dog at vide, at prins Harry har været i tæt kontakt med sin far de seneste uger.

Meghan og Harry har ikke sendt en officiel lykønskning til Dronningen i forbindelse med regentjubilæet. Foto: POOL Vis mere Meghan og Harry har ikke sendt en officiel lykønskning til Dronningen i forbindelse med regentjubilæet. Foto: POOL

Derfor kan det heller ikke udelukkes, at den landflygtige prins har sendt en privat besked til sin farmor.

Det er også forventningen, at han deltager i dele af jubilæumsfejringen. Derimod forlyder det, at Meghan og de to børn sandsynligvis bliver i USA.

Prins Harrys storebror, prins William, og hans kone, hertuginde Kate, har heller ikke selv kommet med en officiel lykønskning til Dronningen.

På deres Twitter-konto har parret dog delt flere af den kongelige familiers opslag i forbindelse med jubilæet.