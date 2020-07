Ja. Den er god nok. Det er nu muligt at købe gin af Dronning Elizabeth.

London dry gin er blevet produceret af nedfaldne blade fra Buckingham Palace's have, herunder laurbær- og morbærblade. Det skriver MarketWatch.

Nyheden om salget af gin kommer, efter at det er blevet offentliggjort, at indtægterne fra turister, der besøger Buckingham Palace, er blevet fuldstændig udslettet grundet coronapandemien.

Coronapandemien medførte et tab på 18 millioner pund, svarende til lidt over 143 millioner kroner. Derudover blev op imod 250 medarbejdere tilbudt frivillig afskedigelse. Det skrev The Sun i juni.

Og det er da ikke kun det britiske kongehus, som har lidt under den manglede turisme under coronapandemien. Hoteller, flyselskaber og rejsebureauer har mistet flere milliarder kroner.

Det er derfor en glædelig nyhed for det britiske kongehus, at de kan få en indtjening på salget af gin. En flaske koster 40 pund, som svarer til 330 kroner.

Buckingham Palace gin vil derfor hjælpe med, at styrke den kongelige økonomi.

Tilbage i april holdte dronning Elizabeth en tale, som blev sendt på landsdækkende tv under coronakrisen.

Det var blot hendes sjette tv-tale til nationen i løbet af sin 68 år lange regeringstid, hvis man ikke tager den årlige jueltale med i regnestykket.

I talerne opfordrede Dronningen briterne til at holde sammen i den svære tid og fortsætte med at holde afstand for at bekæmpe coronapandemien.

Dronning Elizabeth er verdens længst siddende monark. I 68 år har hun siddet på den britiske trone, og tirsdag den 21. april fejrede hun sin 94-års fødselsdag.