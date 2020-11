Om det er efter en omfattende kritik i de britiske medier vides ikke. Men i hvert fald var der en markant forskel fra dronning Elizabeths seneste optræden til den forrige.

Hun var nemlig iført et mundbind, hvilket hun ifølge CNN gjorde for første gang offentligt.

Den 94-årige monark bar mundbindet i Westminster Abbey i en officiel opgave forud for 'Remembrance Sunday' 11. november, hvor Storbritannien hylder de, der er gået bort i krig.

Det oplyser Buckingham Palace i en udtalelse.

Dronning Elizabeth. Foto: AARON CHOWN

Hvad de derimod ikke nævner – men hvad andre har gjort – er det lille, sorte stofstykke, dronning Elizabeth bar.

Dronningen viste sig senest i oktober offentligt for den britiske befolkning. Men her var hun ikke iført mundbind, selv om coronapandemien var – og stadig er – for fuldt blus. Hendes egen søn, prins Charles, har sågar været smittet med virussen.

Det manglende mundbind vakte da også stor kritik uden for Buckingham Palaces mure.

»Dronningen burde være et forbillede. Jeg kan ikke se, hvordan det hænger sammen med de regler, som alle andre forventes at følge. Paladset bør komme med en ordentlig forklaring,« udtalte Graham Smith, formanden for den politiske organisation Republic, der generelt er imod kongehuset, ifølge The Guardian.

Dronning Elizabeth under sin seneste officielle optræden - uden mundbind. Foto: POOL

På Twitter skrev tv-vært Piers Morgan, der før har været efter det engelske kongehus:

»Undskyld mig, men det er ikke et smart træk af den royale familie. Virussen raser, og landet er på vej ind i en ny nedlukning.«

Buckingham Palace svarede dengang til kritikken, at dronningen efter nøje drøftelser med sit medicinske hold med vilje ikke bar mundbind.

Alle tilstedeværende personer var blevet testet for covid-19, og der blev hele vejen igennem holdt den nødvendige afstand. Prins William og dronning Elizabeth ankom derudover til opgaven hver for sig.

Ikke desto mindre har piben fået en anden lyd her en lille måned senere med det føromtalte mundbind.

Og selvfølelig er mundbindet blevet specieldesignet til den 94-årige dronning.

Ifølge PA Media news agency er det dronningens private rådgiver og kurator, Angela Kelly, der tidligere har designet genstande til dronningen, som også denne gang har været fingrene bag.