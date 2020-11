Fredag er det præcis 73 år siden, dronning Elizabeth lovede sin prins Philip sit hjerte til evig tid og vice versa, da de i Westminster Abbey i London lod sig vie.

I den anledning har det britiske kongehus delt et billede af parret, der sidder i en sofa og kigger på lykønskende kort fra deres oldebørn.

Seancen er blevet foreviget af fotograf Chris Jackson, som tidligere på ugen svingede forbi Oak Room på Windsor Castle, hvor dronningen og hendes gemal altså sad.

Med på billedet, som du kan se øverst i artiklen, er der særligt én detalje, der har fanget flere øjne. Måske du kan spotte den?

Her parret under deres bryllupsrejse i 1947. Foto: STR Vis mere Her parret under deres bryllupsrejse i 1947. Foto: STR

Hvis ikke, er det også ganske forståeligt.

Detaljen er nemlig en reference til noget, der skete for 73 år siden. Dengang den britiske dronning og prinsen med de danske aner var på bryllupsrejse i Broadlands, Hampshire.

På billeder herfra ser man nemlig en lille broche på dronningens bryst – og selv samme broche optræder altså på det billede, der netop er blevet taget af parret.

Det er dog ikke, fordi brochen har været pakket ned i over syv årtier. Dronning Elizabeth har båret den ved flere lejligheder, og det var også tilfældet, da parret i 2007 genbesøgte Broadlands i anledning af deres diamantbryllup.

Parret fotograferet i 2007 i Broadlands i anledning af deres 60-års bryllupsdag. Foto: POOL Vis mere Parret fotograferet i 2007 i Broadlands i anledning af deres 60-års bryllupsdag. Foto: POOL

Det royale britiske par mødte første gang hinanden i 1934. I 1937 krydsede deres veje atter hinanden, og efter et møde i 1939 begyndte de to at udveksle breve. Dengang var landets kommende dronning blot 13 år.

Forholdet mellem de to udviklede sig, og selv om flere fandt det kontroversielt, at hun havde kastet sin kærlighed på en mand, der var udenlandsk født, blev parret forlovet i juli 1947.

Inden brylluppet frasagde prins Philip sig titlen 'prins af Grækenland og Danmark', konverterede fra den græsk-ortodokse kirke til den anglikanske og tog efternavnet Mountbatten. Han fik desuden titlen 'hertug af Edinburgh'.

20. november samme år blev parret viet, og året efter bød de deres første barn, prins Charles, velkommen til verden. Senere fulgte prinsesse Anne, prins Andrew, og prins Edward.