Dronning Elizabeth af Storbritannien er i sorg.

Hendes 79-årige kusine og nære ven, Lady Elizabeth Shakerley – også kendt som Lady Elizabeth Anson – er gået bort.

Ifølge The Sun døde Dronningens kusine, der i øvrigt var datter af den danske prinsesse Anne, tidligt søndag morgen med flere familiemedlemmer ved sin side.

Lady Elizabeth Anson blev født i Windsor Castle i 1941 af Anne Bowes-Lyon, som på daværende tidspunkt var gift med grev Thomas Anson.

Her ses Lady Elizabeths mor, prinsesse Anne, og hendes stedfar, prins Georg, gå ombord i et SAS-fly i Kastrup Lufthavn i 1957. Foto: Sven Gjørling Vis mere Her ses Lady Elizabeths mor, prinsesse Anne, og hendes stedfar, prins Georg, gå ombord i et SAS-fly i Kastrup Lufthavn i 1957. Foto: Sven Gjørling

Parret blev dog skilt i 1947, hvorefter Anne Bowes-Lyon giftede sig med danske Prins Georg, hvilket betød, at Lady Elizabeth Anson allerede fra barnsben færdede sig blandt royale familier rundt i Europa.

I 1960 stiftede hun sin egen virksomhed ved navn 'Party Planners', der stod for planlægningen af ekstravagante fester. En virksomhed, som Dronning Elizabeth ivrigt har benyttet sig af gennem tiden.

Den britiske dronning var også med, da Lady Elizabeth Anson blev gift med Sir Geoffrey Shakerley i 1972. Et ægteskab, der endte i 2009.

Lady Elizabeth Anson efterlader sig en datter og to børnebørn.

Hendes dødsfald er blevet bekræftet på hendes virksomheds hjemmeside, hvor der står følgende:

»Vi er kede af at måtte annoncere, at Lady Elizabeth Anson er gået bort. Vi beder alle kondolencer om at blive sendt til vores adresse, således at vi kan sende dem videre til familien.«