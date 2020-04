Dronning Elizabeth sender tirsdag en hilsen til sundhedspersonale landet over.

Heri takker hun læger, sygeplejersker, jordemødre og alle andre, der varetager jobs i sundhedsvæsnet for deres arbejde.

'Jeg vil gerne takke alle, som arbejder i sundhedsvæsenet, for jeres uselviske engagement og arbejdsomhed, mens I påtager jer livsnødvendige roller for at beskytte og forbedre sundhed og velvære for borgere i det britiske statssamfund og verden over,' skriver Dronning Elizabeth blandt andet.

Takken er udsendt i forbindelse med Verdens Sundhedsdag, som markeres hvert år den 7. april, men virker mere aktuel end nogensinde før grundet den igangværende corona-krise.

Today, on #WorldHealthDay, The Queen has sent a message to healthcare professionals across the Commonwealth and around the world, on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/AL2N08qnjE — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020

En krise, som dronning Elizabeth naturligvis også nævner i meddelelsen.

'I hårde tider ser vi, hvordan det bedste i den menneskelige ånd træder i forgrunden,' bemærker den 93-årige dronning og tilføjer:

'Utallige sygeplejerskers, jordemødres og andet sundhedspersonales dedikation til deres fag i disse højst udfordrende tider sætter et eksempel for os alle.'

Dronning Elizabeth slutter meddelelsen af med at sende 'varig værdsættelse' og 'varme hilsner' fra sig selv og sin familie.

Dronningen holdte søndag en historisk tale, som blev optaget i Windsor Castle, hvor dronningen til daglig bor med den 98-årige prins Philip. Foto: Buckingham Palace Vis mere Dronningen holdte søndag en historisk tale, som blev optaget i Windsor Castle, hvor dronningen til daglig bor med den 98-årige prins Philip. Foto: Buckingham Palace

Den britiske dronnings hilsen til sundhedspersonale verden over kommer blot få dage, efter hun søndag holdt en historisk tale for det britiske folk, hvori hun opfordrede befolkningen til at arbejde sammen for at bekæmpe coronavirussen.

Talen, som blev sendt i fjernsynet, markerede blot femte gang, at Dronning Elizabeth talte til folket i forbindelse med en national krise, og blev set af flere end 23 millioner borgere.

»Det minder mig om den allerførste tale i tv, som jeg holdte i 1940 med hjælp fra min søster. Vi - som børn - talte her fra Windsor til børn, som var blevet evakueret fra deres hjem og sendt bort for deres egen sikkerhed,« sagde dronningen blandt andet i talen og gjorde det dermed klart, at pandemien har bragt minder tilbage fra krigstiden.

»I dag vil mange endnu engang føle smerte over at være adskilt fra deres kære. Men nu, præcis som dengang, ved vi inderst inde, at det er det rette at gøre.«