Dronning Elizabeth er efterhånden ved at være godt oppe i årene.

Det betyder også, at hun får sværere og sværere ved at udfylde alle de opgaver, der følger med hendes titel. Til sit eget platinjubilæum måtte hun blandt andet melde afbud til flere begivenheder.

Og nu er konsekvensen af den 96-årige dronnings tiltagende mobilitetsproblemer, at hun får en ny jobbeskrivelse.

Det fremgår af det britiske monarkis årlige rapport, som blandt andet redegør for de opgaver, som dronningen skal opfylde.

Tidligere har den bestået af 13 punkter, som blandt andet inkluderede statsbesøg og udnævnelse af premierministre.

Også åbningen af parlamentet, som tidligere har været set som absolut nødvendig ifølge forfatningen, er blevet fjernet.

Dronningens opgaver består stadig af de to roller som henholdsvis overhoved for staten og overhoved for nationen.

Men de 13 punkter er nu skiftet ud med en mere vævende beskrivelse, som siger, at dronningens rolle 'omfatter en række parlamentariske og diplomatiske pligter', samt at hun fremover kun modtager besøgende statsoverhoveder.

Der er lagt op til, at dronning Elizabeths ældste søn, 73-årige prins Charles, overtager flere af de største, officielle opgaver.

Det er første gang i ti år, at der foretages ændringer i dronningens officielle opgaver i den årlige rapport.

Ifølge hoffet er der dog intet drastisk i ændringerne, som blot skal ses som en lille opdatering ovenpå den store fejring af regentens 70 år på tronen.

Til sit eget platinjubilæum måtte dronning Elizabeth blandt andet droppe en gudstjeneste, da hun følte ubehag, ligesom hun også tidligere på året måtte opgive at holde åbningstalen i det britiske parlament.

Noget, som ikke var sket siden 1963, hvor hun var gravid.

I begyndelsen af året fik dronning Elizabeth corona og havde en længere periode, hvor offentligheden ikke så hende.

Først igen i marts, ved prins Philips mindehøjtidelighed, sås hun.